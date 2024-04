El Concello estudiará crear plazas de aparcamiento al lado de farmacias

El Concello estudiará crear plazas para aparcar al lado de farmacias, una propuesta que fue presentada este jueves en el pleno municipal por el PP y que fue apoyada por los socios del gobierno tras un debate sobre la movilidad peatonal y rodada de la ciudad en el que hubo mucha confrontación y poco acuerdo.

La sesión sirvió para conocer que al menos 56 ciudadanos presentaron denuncias en el Concello por caídas en el casco histórico desde que, hace justo un año, empezaron las obras de peatonalización y se fueron habilitando recorridos provisionales para peatones y coches. El desvío de vehículos por calles como San Marcos y Rúa Nova daña el pavimento. Este se rompe y se levanta y eso favorece las caídas, a pesar de que, periódicamente, el Concello lleva a cabo reparaciones, como la realizada esta misma semana.

El dato de denuncias salió a relucir por boca de la portavoz del PP, Elena Candia, quien centró parte de su mensaje en que "para resolver un problema, o primeiro é aceptalo". Del otro lado, el gobierno acusó a los populares de "poñer paos nas rodas" para la "mellora da mobilidade" en la que trabaja el ejecutivo local, dijo.

Para el PP, la ciudad tiene un problema evidente de falta de aparcamiento, en el centro y en los barrios, lo que dificulta la vida y la actividad económica de vecinos y de ciudadanos que acuden a Lugo, considera. Por esa razón, planteó que el Concello estudie la creación de aparcamientos en altura en zonas donde la normativa lo permite, lo que además serviría para recuperar edificios o parcelas que sufren degradación, explicó.

El gobierno votó en contra porque cree que no hay muchos lugares susceptibles de hacer esos aparcamientos y estos costarían "unha millonada" que "hipotecaría" el Concello, esgrimió el concejal de Mobilidade, Rubén Arroxo, quien defendió que lo que tiene que hacer la Xunta es promover la rehabilitación de esos edificios para vivienda. Arroxo defendió, además, que en el entorno del centro, donde se suprimen plazas por la peatonalización, hay suficientes aparcamientos de pago, la solución por la que optan todas las urbes porque no hay otra, dijo.

Hipotecas son, respondió el portavoz Ramón Cabarcos, otras obras que hizo el Concello, que nadie pedía ni dan rentabilidad, como las caldas o el coliving de artistas, afirmó, en un pleno donde se vieron las costuras tanto del gobierno como de la oposición y donde ambos se afearon sus contradicciones.

Si no hay falta de plazas en el centro, ¿por qué el gobierno pide a la Xunta que abra por las tardes los aparcamientos de los institutos de Ramón Ferreiro y del Multiusos? preguntó el PP. Y si hay tanto déficit, ¿por qué la Xunta se resiste a esa medida?, esgrimieron los socios de gobierno.

Compromiso para intentar mejorar los accesos a la ciudad

El gobierno y la oposición votaron a favor de una propuesta del PP para mejorar los accesos a la ciudad, en coordinación con las otras administraciones implicadas. El BNG echó de menos que el PP no incluyera acabar la autovía a Monforte —está en presupuesto, respondieron los populares— y la alcaldesa recordó que fue el Gobierno del PP quien apagó las luces en rotondas de la autovía y que ya invitó al ministro de Transportes, Óscar Puente, a visitar Lugo para conocer sus necesidades.

Aprobado un millón de euros para pagar facturas atrasadas

El pleno aprobó 1.095.000 euros para pagar 68 facturas que el Concello debe de años anteriores. 925.813 euros serán para abonar el 59% de una factura de 2022 de la anterior concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser. El PP acusó al gobierno de haberla tenido en el cajón, como otras, y le afeó que, igual que la gran mayoría de las que se pagan fuera de plazo, tiene reparo del servicio que fiscaliza las cuentas municipales, por no ajustarse a los trámites legales. El gobierno alegó que con la factura de Urbaser se hizo "un traballo moi serio" de comprobación. "Eu entrei e encontreime esta factura, que tivo unha tramitación longa", afirmó la alcaldesa, anteriormente responsable de Economía.

Rifirrafe de Candia y Racamonde a cuenta de Plácido Vila

Uno de los momentos tensos del pleno se produjo por el encontronazo entre la edil de Benestar Social, Olga López Racamonde, y la portavoz del PP, Elena Candia. La primera defendía una moción para pedir a la Xunta que tras la reforma del centro de salud de A Milagrosa, este sea bautizado como Plácido Vila, ya que fue el antiguo sanatorio de este reconocido ginecólogo. Candia quiso enmendar la moción, al recordar que ya el conselleiro dijo que eso no es posible, aunque podría destinarse un espacio en él a su memoria. Y afeó al ejecutivo local el retraso en el plan de rehabilitación de viviendas de A Milagrosa. Racamonde y la alcaldesa la acusaron de "enlamar todo o que toca".

Ángeles Novo ya es concejala, aunque todavía no tiene competencias de gobierno

Ángeles Novo Martínez tomó posesión como concejala del PSOE, en sustitución de la exalcaldesa, Lara Méndez, que dejó el cargo y el acta de edil para incorporarse al Parlamento gallego.

"Estabámoste esperando, xa estás aquí, xa és unha máis. Unha muller xove, cunha vida profesional plena e con vocación de servizo público", afirmó la regidora, Paula Alvarellos, tras entregarle la correspondiente medalla como nuevo miembro de la corporación municipal.

Novo ya es una más en la corporación, pero aún no en el gobierno, porque todavía no recibió competencias. Alvarellos todavía no firmó el nuevo decreto de organización, ya que en las filas socialistas será necesario hacer algunos ajustes.

En todo caso, la concejala no tendrá dedicación completa al Concello, sino que compatibilizará la labor política con su consulta de nutricionista.

Novo será uno de los miembros del ejecutivo municipal más jóvenes. Lleva años en el PSOE, aunque en su primera juventud militó en el PP.

