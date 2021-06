Un comunicado de prensa de la alcaldía anunció este jueves la suspensión de los tres actos culturales promovidos por el área de movilidad, que lidera el nacionalista Rubén Arroxo, para este fin de semana en la remodelada Quiroga Ballesteros alegando la "imposibilidade de levalos a cabo, xa que as obras de peonalización da praza aínda non foron recibidas pola administración local".

Desde la alcaldía se apunta en la nota que dos informes de los departamentos de ingeniería e intervención justifican esta paralización porque, según se indica, "conclúen que a obra non pode darse por recibida e, por tanto, non é susceptible de entrega ao uso público o que imposibilita, a súa vez, a realización de calquera tipo de acto co obxectivo de non incorrer nun problema de seguridade cidadá".

La nueva zona peatonal fue inaugurada el pasado martes por el propio Rubén Arroxo y el resto de ediles del BNG, que recorrieron la remozada calle acompañados de técnicos municipales. La alcaldesa no participó en este acto, según fuentes de la alcaldía, porque "no fue invitada".

Ese mismo día, el área de movilidad anunciaba que junto con la concejalía de cultura organizaría durante el fin de semana tres actos culturales coincidiendo con la apertura de la nueva zona peatonal. Este anuncio llevó a la alcaldesa a solicitar sendos informes a los departamentos municipales de intervención e ingeniería, este último dependiente de movilidad, en los que se constata que el trámite administrativo de recepción de las obras no han concluido totalmente.

Fuentes nacionalistas recuerda que obras como la Praza da Milagrosa se estrenaron sin haber concluido la señalización

Así, el informe del interventor indica que no consta en ese departamento ninguna solicitud para la comprobación de que el Concello ha procedido a la "recepción total o parcial da obra en cuestión e, xa que logo, non resulta posible a súa entrega ao uso público".

Mientras, el jefe de área de ingeniería indica en su escrito que falta por concretar la señalización de los espacios para carga y descarga, así como la de los accesos a la zona desde calles no peatonalizadas y que todavía falta por retirar material de obra en algunos puntos. Sin embargo, matiza que "os traballos contratados están executados na súa totalidade, considerando como data oficial a estes efectos o 22 de xuño de 2021".

EXTRAÑEZA EN EL BNG. Los informes, que fueron presentados el miércoles, llevaron a la alcaldesa a ordenar este viernes la paralización del programa de actos, una medida que fue acatada por los nacionalistas, aunque fuentes del área de movilidad indicaron que es la primera vez que se aplica con ese rigor la imposibilidad de realizar actos en una vía reformada antes de finalizar el proceso burocrático de recepción de las obras. En este sentido, recuerdan que en la Praza da Milagrosa se organizó un acto de inauguración, presidido por la alcaldesa, a pesar de que en ese momento estaba pendiente de instalarse la señalización viaria.

En todo caso, desde el área nacionalista del gobierno local se anuncia que los actos previstos para el fin de semana se trasladarán a la contigua Praza da Soidade, donde hay instalada una carpa.

CRÍTICAS DEL PP. El grupo municipal del PP atribuyó esta polémica entre los socios del gobierno a una "guerra entre PSOE y BNG para ver quién acapara más titulares".

Los populares recuerdan que hace días, cuando presentaron el balance de los dos años del bipartito, ya anunciaron que se iban a intensificar "las zancadillas" entre las dos formaciones.

"Esta situación no beneficia a los lucenses, que ya empiezan a cansarse de las peleas sin sentido para demostrar qué partido político se cuelga las medallas de obras o servicios que debían de estar abiertos o en funcionamiento desde hace años", indican desde el PP. Además, los populares creen que la polémica sobre la obra de Quiroga Ballesteros "solo es el principio de lo que sufriremos en los próximos dos años" y recuerda, por ejemplo, que los socios de gobierno promueven dos esculturas diferentes sobre el Camino Primitivo.