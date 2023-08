La actividad del Concello de Lugo, como la de la gran mayoría de organismos públicos y privados, se ralentiza en verano y muy especialmente en el mes de agosto, debido a los turnos de vacaciones, y la suspensión este miércoles de la junta de gobierno semanal, por la que pasan la gran mayoría de asuntos municipales de una ciudad como Lugo, motivó las críticas de la oposición. Para el PP, no hay mejor prueba de la parálisis del gobierno bipartito. Para este, las declaraciones de la portavoz popular, Elena Candia, son un ejemplo de su desconocimiento sobre el funcionamiento de una administración local "da magnitude e das características do Concello de Lugo" y la desacreditan para el desempeño de sus funciones en él.

Candia fue alcaldesa en Mondoñedo y ve inconcebible que el gobierno de una ciudad de casi 100.000 habitantes y que tiene innumerables cuestiones de envergadura que resolver y asuntos de menor entidad pero de gran importancia para particulares, tanto empresarios como vecinos, no tenga asuntos que elevar a la reunión semanal de la junta de gobierno. En realidad había uno, pero que no revestía urgencia, por lo que la alcaldesa, Lara Méndez, aprobó por decreto el traslado a la reunión del próximo miércoles.

"En 48 horas, tras chegar de vacacións, a alcaldesa pasa de presumir dunha axenda intensa a asinar como un dos seus primeiros decretos a suspensión desta reunión ordinaria", censuró Candia. "Lugo precisa un goberno comprometido, áxil e sobre todo que traballe moitísimo", abundó la líder de la oposición. Al tiempo, el PP señalaba que solo en urbanismo hay en este momento unos 800 expedientes, de todo tipo, pendientes de resolver, muchos de ellos todavía sin asignar a ningún funcionario, según la información obtenida a primera hora de la mañana de la plataforma electrónica del Concello.

La crítica fue respondida al momento por el equipo de Lara Méndez -los socios nacionalistas no hablaron- para negar la mayor y señalar justo lo contrario, el esfuerzo llevado a cabo para que la actividad municipal se resintiera lo menos posible en el periodo vacacional estival. "En previsión da diminución da actividade en agosto, redobrou o esforzo administrativo na abordaxe de expedientes, de xeito que só no mes de xullo aprobárons en xunta de goberno 127 asuntos e no que vai de agosto, 30 máis", destacó.

El resultado de ese esfuerzo es que el Concello tramitó desde el 1 de julio licencias por casi 10 millones de euros e hizo contrataciones por un importe superior a 2,8 millones, según los datos aportados por Méndez. "Son datos que desmenten a realidade que debuxa Candia", recalca el gobierno, que además cree que la edil arremete contra los funcionarios y su trabajo con el objetivo de alcanzar notoriedad pública y que lo hace ante la ausencia de críticas razonadas a la gestión municipal. Méndez recuerda, además, que también la Xunta redujo sus consellos semanales a solo uno en lo que va de agosto.