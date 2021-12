Méndez quiere que la Rúa do Esquecemento se convierta en un icono del arte urbano

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acudió este viernes a observar los avances en la transformación en la Rúa do Esquecemento, de las que dijo que "a converterán nunha icona da mellor arte urbana de Lugo porque non só embeleceremos todas as fachadas desta vía, senón que o estamos a facer a través dun programa de formación para mozos e mozas en risco de exclusión social".

Se mostró convencida de que, igual que se logró poner a Lugo en el mapa internacional del arte ubrano con el graffiti de Diego As que recuerda el pasado romano de la ciudad, "está rúa será tamén un referente e un emblema".

El proceso de transformación de la calle comenzó con la peatonalización, que fue solicitada por los vecinos dentro del proceso de participación ciudadana puesto en marcha por el programa Muramiñae Rehabilita. Ahora la zona es el escenario de talleres de inclusivos de graffiti, en los que participan jóvenes de colectivos vulnerables.