Méndez prevé que en cinco años se inviertan los doce millones del Transforma

La junta de gobierno local aprobará hoy el pliego técnico para contratar a la firma que gestionará la estrategia Lugo Transforma, que está dotada con 12 millones de euros. El Concello pretende con este plan inyectar capital a iniciativas empresariales innovadoras.

La alcaldesa Lara Méndez, que dio este martes a conocer este trámite, prevé que esos 12 millones se movilicen en menos de cinco años. Además, reiteró que esta inversión supone "a maior contía da historia da cidade co fin de impulsar e diversificar o noso tecido empresarial e produtivo".

La firma contratada se embolsará como máximo 2,4 millones de euros por prestar durante los próximos diez años el servicio de intermediación financiera de este fondo municipal de capital riesgo. En ese importe se incluyen las comisiones que percibirá como incentivo por aquellos proyectos que se lleven a buen término.

La adjudicataria, que tendrá entre otros cometidos el de captar recursos económicos para el plan, deberá además aportar 120.000 euros al fondo porque, según puso de manifiesto la regidora local, "compartir con recursos propios unha parte do risco garante que os seus intereses estean en consonancia cos do Concello".

El futuro contrato podrá rescindirse si la gestora no consigue en el primer año un volumen de ingresos de un millón de euros

Si la intermediaria no consigue en su primer año de gestión una inversión mínima de un millón de euros, el Concello de Lugo podrá rescindir el contrato.

PLAZOS. Lara Méndez prevé que a mediados del próximo año se adjudique esta gestión para que el plan ya esté operativo a finales.

La estrategia Lugo Transforma tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2031. Antes de esa fecha o seis meses después, como máximo, los proyectos exitosos que se hayan beneficiado de la inyección de capital a tipo de interés cero tendrán que devolver la aportación realizada por el Concello.

Esa vigencia es por diez años, según explicó la primera edil, porque es la duración que establece para estos instrumentos financieros el reglamento europeo.

El plan consta inicialmente de los 12 millones que saldrán de las arcas municipales con cargo a remanentes, tal y como fue aprobado recientemente en un pleno por los cuatro partidos con representación en el Concello de Lugo. Pero esa cuantía puede ser mayor. Se pueden sumar tanto aportaciones privadas como públicas.

COLABORACIÓN. Lara Méndez recordó que los presidentes de la Xunta y de la Diputación Provincial mostraron su disposición a que ambas instituciones participen en el plan Lugo Transforma. La participación privada puede ser tanto al fondo en general como a algún proyecto en concreto. En el primer caso será obligatorio que la aportación ascienda al menos a un millón de euros, en el segundo no hay cuantía mínima.

Además, se establecen límites del capital municipal que se podrá destinar a los proyectos. La regidora local aclaró que para "garantir" la mayor diversificación de este fondo en ningún caso se podrá aportar más del 10% del mismo, es decir 1,2 millones.

Los proyectos deberán estar relacionados con energías limpias, biotecnología, farmacia, servicios avanzados a la industria, producción agroalimentaria sostenible, logística inteligente y aeronáutica, entre otros.

Las empresas deben tener menos de siete años de antigüedad y estar asentadas en el municipio de Lugo

GESTORA CON DILATADA EXPERIENCIA

La gestora que sea seleccionada para Lugo Transforma deberá reunir una serie de requisitos. Tendrá que acreditar que dispone de equipos técnicos con dilatada experiencia en capital riesgo, como por ejemplo que hayan formado parte de incubadoras de startup y que hayan realizado un mínimo de quince operaciones de capital riesgo en los cinco últimos años. "Requirímoslle esta ampla solvencia porque a mesma permitirá acurtar o tempo de arranque da actividade e da execución de operacións, que é clave para acadar o máximo nivel de investimento do fondo sen perder calidade no seu desenvolvemento", afirmó la regidora local.

El Concello también le exigirá a la adjudicataria que su domicilio social o centro operativo principal, actual o futuro, esté en Lugo y que todos los gastos e inversiones que lleve a cabo sean íntegramente en el municipio.

La empresa reportará un informe trimestral de todas las operaciones y estará obligada a crear dos comités, uno de inversiones y otro de seguimiento y control, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del fondo y de los objetivos marcados.

"Gran parte do éxito da estratexia Lugo Transforma dependerá do bo facer e da solvencia do servizo de intermediación financeira, de aí a importancia deste prego de condicións realizado polos técnicos municipais", precisó Lara Méndez.