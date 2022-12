Méndez presenta a los vecinos la zona de bajas emisiones y el plan peatonal

La alcaldesa, Lara Méndez, se reunió con vecinos del centro para explicar los proyectos que impulsa en la zona: las obras para completar la peatonalización del casco histórico, la creación de una zona de bajas emisiones y la modificación de la ordenanza municipal de circulación, que afectará a toda la ciudad.

Méndez calificó de "ambiciosos" esos proyectos para transformar el centro y destacó el valor del encuentro con los ciudadanos, para explicar de primera mano el calado de las obras y los plazos que se manejan, pero también para recoger las opiniones de los residentes en las zonas en las que se va a actuar.

En el encuentro se avanzó el plan de puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, que es obligatorio crear, remarcó el gobierno. La alcaldía señaló que el encuentro con vecinos, al que asistieron técnicos encargados del diseño de ese plan, ayudó a desmontar temores sobre la repercusión que pueda tener la entrada en vigor de esa zona de la norma que restringe el acceso de determinados vehículos con el objetivo de mejorar la calidad ambiental.

Méndez, que ya mantuvo desde noviembre reuniones con comerciantes y hosteleros, apuntó que la reunión buscaba dar continuidad al proceso de participación ciudadana iniciado para "transformar de forma consensuada" el casco histórico de la ciudad.

"Mantemos aberto un fío de diálogo permanente para propiciar a implicación social no deseño da nova normativa de circulación que terá en conta as inquedanzas e necesidades dos e das lucenses para mellorar a súa calidade de vida", dijo Méndez, que reivindicó la importancia de resolver las dudas de los vecinos respecto a la habitabilidad intramurallas con los cambios normativos y las obras que se están poniendo en marcha en estos momentos.

Méndez dejó abierta la puerta a nuevos encuentros con ciudadanos para explicar los proyectos en marcha, que incluyen las obras de peatonalización que se ejecutan con fondos europeos.



"A implicación social é, para nós, tremendamente relevante, porque temos a firme vontade de que as actuacións que executemos gocen do beneplácito xeral, por iso continuamos receptivos ás opinións co obxectivo posto en seguir gañando espazos para as persoas, reducindo o tráfico e renaturalizando as contornas para minorar a contaminación, os niveis de ruído e a presión sobre o patrimonio pero, sobre todo, para mellorar a calidade de vida e dinamizar social e economicamente o centro histórico", manifestó Lara Méndez.La alcaldesa, además, se comprometió a estudiar la viabilidad de las propuestas realizadas por los vecinos en la reunión y animó a los ciudadanos a hacer llegar sus ideas a través del correo. Dijo que es importante trabajar con la perspectiva de los vecinos.