Lara Méndez presenta a otros alcaldes su modelo de gestión pública sostenible

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, participó este miércoles en el III Encuentro de Líderes Urbanos, que se celebra en el Pazo de Ferias y Congresos (Fycma) de Málaga, en el marco del 14º Foro Greencities & S-Moving Forum 2023. Este encuentro reunió a una treintena de alcaldes y alcaldesas para abordar los principales retos que marcarán la agenda de la nueva legislatura en materia de gestión inteligente y conectada.

Según informó el equipo de la alcaldesa, Méndez situó a Lugo como un municipio "pioneiro, á vangarda no deseño de políticas públicas coas que combater o cambio climático", y destacó la apuesta del ejecutivo local que lidera "pola sustentabilidade como eixo transversal de toda a acción de goberno".

Así, Lara Méndez explicó en el encuentro con sus homólogos que ella busca incentivar un nuevo modelo productivo para el municipio basado en el desarrollo de todo el potencial de los recursos naturales de cercanías, apostando "firmemente" por una economía sostenible, verde y digital que genere empleos estables de calidad y que permita fijar población en el rural.

Siempre según la nota informativa, la regidora lucense puso como ejemplo la "apuesta decidida" del gobierno local por el uso de técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente en la construcción de equipamientos públicos. "En Lugo", dijo, "xa temos dous inmobles municipais construídos en madeira, un deles recoñecido a nivel internacional, baixo a certificación de Proxecto FSC; e un terceiro en camiño, o que nos converte nun concello referente no uso deste material, co que tamén impulsamos o sector forestal, cun peso moi elevado no noso territorio".

También hizo referencia al proyecto Lugo Transforma, "un fondo pioneiro en Galicia e referente a nivel nacional, especialmente no ámbito local, co que estamos a impulsar a creación e implantación de pequenas e medianas empresas capaces de diversificar o tecido produtivo da cidade".

El III Encuentro de Líderes Urbanos se celebró en el marco de la edición 2023 de los foros Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, Movilidad Inteligente y Sostenible, que reúne hasta este jueves en Málaga a representantes de más de medio centenar de ciudades y municipios de toda España para compartir sus iniciativas y proyectos destacados en el ámbito de la gestión urbana inteligente. Cuenta con el respaldo de la Red Innpulso, de la que forma parte el Ayuntamiento de Lugo.