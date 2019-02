Méndez, sobre Robótica: "Hay un acuerdo entre universidades; que se cumpla"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, aseguró que el gobierno local está dispuesto a defender los intereses de la ciudad y exigió que se cumpla el acuerdo entre las tres universidades gallegas en el que figuraba la implantación del grado de Robótica en el campus lucense de la USC.

"Hay un acuerdo de las tres universidades del año 2017, hasta el 2021. En ese acuerdo entre las tres universidades ya iba la implantación de Robótica. No tenemos nada más que decir. Que se cumpla el acuerdo", dijo la regidora local.

"Defenderemos a nuestra ciudad, a nuestro campus y rechazaremos cualquier reformulación" que implique "una merma" de titulaciones, porque "ya la sufrimos en 2017", recordó.

En ese sentido, ya anunció que el Ayuntamiento de Lugo va a rechazar cualquier tipo de reformulación en la oferta educativa del campus que "no pase por un cambio de titulaciones, si lo ven adecuado desde el punto de vista académico". "No vamos a permitir ni una merma más de titulaciones en el campus de Lugo. No queremos seguir siendo el lugar en el que las reformulaciones tienen un coste importante, como ya nos ha pasado", zanjó.