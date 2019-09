Méndez dice que se enteró "por los medios" de la visita de la conselleira a Lugo

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha calificado de "enésimo desprecio" el hecho de que este lunes "se tuviese que enterar por los medios de comunicación" de la visita de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, a la ciudad para presentar la actuación prevista en la actual estación de autobuses.

La conselleira viajó hasta Lugo para informar de que el proyecto que encargará al Xunta para la futura estación de autobuses de la ciudad contemplará también el derribo de la actual terminal, en pleno centro de la ciudad, para construir en ese lugar una gran plaza pública -de unos 6.000 metros cuadrados- y un intercambiador que facilitará el acceso a la futura intermodal con buses lanzadera.

Méndez le pidió "mayor lealtad" al gobierno gallego con el Ayuntamiento de Lugo, "porque es la institución, y no debería olvidarlo, que representa a todos los vecinos y vecinas" de la capital lucense.

La regidora local calificó la visita y el anuncio de la conselleira "como el enésimo desprecio del gobierno autonómico a los lucenses", dado que los representantes municipales se enteraron "por los medios de comunicación de las intervenciones que la Consellería de Infraestruturas tiene previsto acometer en la ciudad".

De hecho, "son actuaciones que, de momento, no podemos valorar, porque no disponemos de ningún tipo de información al respecto", añadió la alcaldesa, quien también le afeó a la conselleira que "no aprovechase la visita para aclarar si hubo algún avance en el proyecto de la intermodal, ya comprometida".

A su juicio, esa forma de comportarse demuestra "la escasa altura de miras del ejecutivo gallego, que siempre prioriza sus intereses partidistas a los generales".

La visita de la conselleira fue aplaudida, en cambio, por el portavoz del grupo municipal Popular, Ramón Carballo, quien le agradeció a la administración autonómica que tome la iniciativa y asuma "la responsabilidad de hacer ciudad, creando espacios públicos de calidad y atractivosš", frente a la "falta de visión y la política cortoplacista de la alcaldesa".