Méndez fala dun San Froilán "exitoso", pero PP e Cs piden outro modelo que pule as festas

A alcaldesa Lara Méndez e os grupos de oposición fixeron onte un balance ben diferente sobre o resultado das festas patronais, que a rexedora cualificou de "exitoso" logo de asegurar que a cidade converteuse "nun gran escenario, nun espazo de ocio para lucenses e visitantes e, ao mesmo tempo, en todo un exemplo de convivencia cívica". Sen embargo, tanto PP como Cs consideraron que falta "innovación" e demandan un novo modelo que dea impulso ás festas para que non queden estancadas.

Ademais, a concelleira do PP Beatriz Vázquez criticou a que considera "politización" das festas por parte de PSOE e BNG logo das queixas que di que recibiron de lucenses molestos "porque nalgunhas das actuacións fixéronse referencias políticas sempre cara ao mesmo lado".

Pola súa banda, Olga Louzao, de Cs, lamentou que o goberno local «ignorara as aportacións dos partidos políticos e do tecido asociativo» e censurou a «falta de previsión» na recollida do lixo.

Por outra banda, Lara Méndez quixo destacar a importancia de que as patronais, que cumprían 265 anos, se desenvolvesen sen incidencias graves nin altercados destacados, "cumpríndose o máximo obxectivo que tiñamos establecido: o de acadar un San Froilán espléndido pero tamén tranquilo e, sobre todo seguro".