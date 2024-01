Méndez dice que Besteiro acabará el plan Paradai tras 15 años parado

Lara Méndez, número dos de la candidatura por Lugo del PSdeG-PSOE para las próximas elecciones autonómicas, trasladó durante una reunión en la calle Serra de Meira con vecinos de la zona el compromiso adquirido por José Ramón Gómez Besteiro para finalizar el plan Paradai cuando sea presidente de la Xunta "tras 15 anos de paralización absoluta desta actuación, primeiro por Feijóo e agora por Rueda e Elena Candia".

Méndez anunció, asimismo, que una de las primeras acciones en Lugo si el PSOE accede al Gobierno gallego será el arreglo de la Rúa Serra de Meira, "que soporta un tráfico moi elevado e que, debido a iso e á falta de mantemento da que adoece dende hai moitos anos, encóntrase tan deteriorada que compromete a seguridade da circulación", sostuvo. Además, recordó que "as peticións que lle realizamos á Xunta do PP tanto para mellorar a súa pavimentación como o saneamento caeron en saco roto".

La candidata socialista explicó que, en los últimos años, el único compromiso de la Xunta del PP con el plan Paradai quedó circunscrito a la inclusión en los presupuestos autonómicos de una partida que ronda el medio millón de euros y que nunca se llega a ejecutar. "Mentiras e escusas á veciñanza do barrio, mentiras que se evidenciaron ademais nas declaracións de Candia ao confirmar xa claramente que o plan non era prioritario para a Xunta ao non obter réditos políticos e electorais, polo que ían desistir del", apuntó la candidata.

"Cansos de compromisos incumpridos, temos agora unha oportunidade con Besteiro se é presidente de acabar coa discriminación á que somete a Xunta ao barrio", dijo Lara Méndez, quien destacó que el plan Paradai lleva 24 años de recorrido administrativo, "onde só o Concello e o Goberno central demos pasos para traballar na unión do Lugo separado pola vía do tren e humanizar a contorna da estación con novos viais e aparcamentos, xa que se trata dunha ordenación imprescindible que se necesita con urxencia".