Méndez dice que Feijóo rectifica al aceptar que se hable sobre el cuartel

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, salió este miércoles al paso del balance que el día anterior había realizado el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, sobre las inversiones del Gobierno autonómico en Lugo. De toda la intervención, Méndez solo destacó un aspecto positivo: "A medio rectificación ao seu delegado territorial José Manuel Balseiro, que deixa entrever respecto ao museo da romanización de Galicia para que a súa sede sexa no edificio comprometido, o cuartel de San Fernando, como así é o desexo de toda a sociedade lucense".

Se refería de este modo a las declaraciones de Núñez Feijóo el día anterior, en las que, tras mostrar su extrañeza por la movilización ciudadana en favor del museo de romanización en lugar del parador de turismo que propone ahora la Xunta, reconoció que si es reelegido se sentará a negociar con el Concello, propietario del cuartel, para "consensuar" un servicio que "traia xente, riqueza e investimento a Lugo".

"Se é así", respondió este miércoles la alcaldesa, "ten a nosa total dispoñibilidade para sentarse a reconducir este tema, porque supoño que se a Xunta aporta case 700.000 euros para rehabilitar un BIC da igrexa, como a de San Pedro, ben pode investir nun BIC de todos".

Fue, en cualquier caso, el único aspecto mínimamente positivo que Lara Méndez encontró en el balance que Feijóo realizó sobre las inversiones en Lugo en sus once años al frente de la Xunta. Una réplica en la que se ayudó de la hemeroteca para remarcar lo que presentó como promesas incumplidas para remarcar que, "se Feijóo houbera cumprido os seus compromisos con Lugo, tería presentado o seu balance xunto as obras e non nun café".

Especialmente dolida se mostró con la afirmación del candidato del PP de que si José López Orozco fuese el alcalde, el auditorio ya estaría abierto. Exhibiendo una noticia del 2004 con el titular "Orozco pide a Fraga que sea el valedor de Lugo para conseguir el nuevo auditorio", Méndez recordó que el conselleiro ante el que Orozco pedía a Fraga que mediase era el propio Feijóo, "que hai 16 anos xa estaba bloqueando os temas de Lugo".

El reproche de la alcaldesa incluyó la estación intermodal, los colegios, la rehabilitación de A Tinería o la Ronda Este

Comenzó después, siempre apoyada por noticias de periódicos publicadas en los últimos años, una réplica punto por punto al repaso que el día anterior había realizado Feijóo de las inversiones del gobierno autonómico en Lugo. A las mil plazas de guarderías en la ciudad que presentó, Méndez respondió que de las siete guarderías cuatro son municipales, dos de la Xunta y la otra de financiación conjunta y construida en terrenos municipales por Amancio Ortega, a quien presentó como "sustituto da Xunta en Lugo". A sus donaciones se deben también, dijo la alcaldesa, la unidad de radioterapia del Hula o la nueva residencia de la tercera edad que se ha anunciado después de que no se creara ni una sola nueva plaza en la ciudad desde hace 42 años.

Méndez también ironizó con el hecho de que Feijóo se presentará como "impulsor" del servicio de Hemodinámica 24 horas, sin querer recordar, dijo, que se vio obligado a darle luz verde debido a la movilización social, al igual que sucedió con los terrenos del antiguo hospital Xeral y el barrio de A Residencia, donde los vecinos estuvieron varios años movilizándose todos los jueves: "Algunhas desas veciñas, como Amparo, que foi unha das que iniciaron as mobilizacións en 2011, xa no poderán velas obras", se lamentó.

El reproche de la alcaldesa continuó con la estación intermodal, los colegios, la rehabilitación de A Tinería o la Ronda Este, para concluir que "merecemos un presidente de Galicia que cumpra coa palabra dada á veciñanza e que pague a débeda, xa histórica, cos e coas lucenses".

El Concello ya tiene los informes que Medio Ambiente envió por Registro

Lara Méndez confirmó que en el Concello recibió este miércoles, vía Registro, la documentación que le envió la Xunta sobre el auditorio, y confió en que fueran los informes técnicos que estaban reclamando para poder dar por recibida la obra y abrir la infraestructura cultural.



La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, había afirmado el día anterior que para evitar cualquier problema enviarían los informes y el informe jurídico por esa vía, como una manera definitiva de decirle al Concello que "ahí ten as chaves".



No hay llaves

La alcaldesa recurrió al sarcasmo para descartar que se hubieran enviado físicamente las llaves —"debe quedar na consellería alguén con cordura, ao mellor son os técnicos"—, pero deseó que esos informes aportados por la Xunta fueran los que los funcionarios municipales estaban esperando para dar por subsanadas las deficiencias encontradas en su última inspección a la infraestructura y "poder firmar a acta de recepción e poñer en marcha o auditorio despois de 16 anos esperando".



El PP y la ley

Lara Méndez también aprovechó para asegurar que "o PP non está por encima de la ley", al recordar que quien prohibió la jornada de puertas abiertas que pretendía organizar la Xunta en el auditorio fue la junta electoral, no el Concello. Por otro lado, también reprochó a Balseiro que hubiera actuado con el auditorio como si fuera "o seu cortixo" tratando de impedir la entrada de los técnicos municipales antes de recepcionar la obra.