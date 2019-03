La entrega de los premios Entre Mulleres, que recibieron este año la Comisión de Igualdade de la Escola Politécnica Superior, la bloguera antiprostitución Paula Fraga y la activista LGTBI Krystal Ramírez, le sirvió a la alcaldesa Lara Méndez para reivindicarse como una mujer "tremendamente feminista". De hecho, consideró que en la actualidad este movimiento está en auge porque cree que, lejos de haberse avanzado en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se retrocedió, por lo que cree que el feminismo es la única garantía para conseguir esa igualdad.

"No día no que deberíamos estar falando de adquirir novos dereitos, da brecha salarial, da precarización do emprego feminino, do teito de cristal, desgraciadamente debemos incidir en non perder os dereitos conseguidos, e a fórmula para combatelo é o feminismo", insistió la regidora.

Méndez también aprovechó su intervención en un acto en el salón de plenos municipal en el que participaban ediles de la oposición para criticar a quienes "desprestixian o feminismo". En este sentido, la alcaldesa lamentó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se declare feminista, ya que considera que "ou non entende que é o feminismo ou non cre na igualdade".

Además, aludió sin citarlo al presidente del PP, Pablo Casado, al decir que las mujeres no pueden "consentir" que se hable de los "maltratadores como homes que se portan mal" .

La alcaldesa citó asimismo a la sufragista Clara Campoamor al decir que una sociedad que prescinde del 50% de la población "non é unha sociedade democrática" y concluyó que el futuro es el feminismo y la igualdad, "e o resto é pasado e involución".

En la entrega de premios a las galardonadas participaron también la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y la concejala de bienestar social e igualdad, Ana Abelleira, quien destacó que se trata de los únicos galardones que se conceden en Lugo "polo feito de ser muller e o valor que representa ser muller".

Recordó que los premios Entre Mulleres fueron puestos en marcha durante la etapa en la que estaba al frente de la concejalía de igualdad la actual edil de cultura, Carmen Basadre.

En el acto participaron también algunas de las mujeres que fueron galardonadas en otras ediciones.