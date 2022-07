Méndez cree que la candidatura de Candia "invalidaría" la labor de los ediles del PP

La alcaldesa Lara Méndez calificó como "un spoiler" que la vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia y presidenta provincial del PP, Elena Candia, se perfile como la cabeza de lista de su partido al Concello de Lugo en las elecciones municipales de 2023.

Lara Méndez aseguró este viernes que si se confirma esta candidatura "invalida" el trabajo de los concejales del PP en los últimos años en el Ayuntamiento de Lugo "por ese rechazo continuo" de los proyectos "necesarios para Lugo" y "por poñerse ao lado do partido en vez de dos intereses dos veciños".

Considera además que pone en tela de juicio el papel del comité local del PP porque "é aí onde se debería decidir" la candidatura, según recuerda que aseguraban los populares.

Lara Méndez pide al que sea el cabeza de lista del PP "lealdade para Lugo e para os seus veciños" y que "se é necesario se poña do lado dos lucenses e non do seu partido", como dijo que tiene "demostrado" ella y su gobierno.