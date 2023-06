Lara Méndez cree que el Arde Lucus superó las expectativas con sobresaliente

Las valoraciones políticas sobre la recién finalizada edición del Arde Lucus coinciden en su mayor parte por la realizadas el día anterior por la asociaciones de recreación histórica y otros sectores, como los hosteleros: el Arde Lucus no vio empañado su éxito por la menor afluencia de gente debido al calor y el San Xoán.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, aseguró que "cumpríronse as expectativas con sobresaínte. O primeiro Arde Lucus co recoñecemento de Interese Turístico Internacional foi non só un éxito de participación senón tamén de convivencia". Y eso, dijo, "a pesares das altas temperaturas que tivemos estes días e que, en determinados momentos da xornada, puideron rebaixar a presenza de público nas rúas".

La regidora felicitó a la asociaciones y les agradeció el trabajo para conseguir este éxito, que Méndez cuantificó no solo en impacto en redes sociales, en participación en los actos o en ocupación hostelera, sino en el parámetro de basura generada: "Da afluencia rexistrada dá boa conta tamén a cantidade de lixo recollido polo servizo de limpeza viaria Luce Lugo e que neste 2023 ascendeu a un total aproximado de 400.000 kilos de refugallos, superando as cifras de 2022 (383.700) e 2019 (358.720)".

El PP, por su parte, también reconoció el éxito de la fiesta, si bien evitó reconocer cualquier papel en el mismo de la organización del Concello y se lo agradeció "á participación da cidadanía, tanto dos lucenses coma dos visitantes, e ás asociacións que fixeron posible esta festa".

El concejal popular Agustín Gallego adelantó que su grupo presentará en la comisión de cultura municipal una iniciativa para que "a partir do Arde Lucus de 2024 a celebración se desenvolva nunha data fixa que non coincida co San Xoán".

El PP cree que hay que fomentar la participación de los vecinos porque "o Arde Lucus precisa evolucionar xa que, se o que se ofrece é máis do mesmo, pode supoñer unha ameaza de cara ao futuro". Propone también crear una comisión de control.