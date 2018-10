Méndez cree que las causas judiciales abiertas no evitarán su investidura, como sucedió con Orozco

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, se ha mostrado muy crítica con las partidas económicas destinadas a la ciudad en los próximos presupuestos de la Xunta y ha acusado al gobierno gallego de llevar "nueve años" "castigando" a los lucenses debido a que el gobierno local está en manos del PSOE. En la Radio Galega, ha puesto como ejemplo el caso del barrio de A Residencia, por el macroproyecto que había sido anunciado "a bombo y platillo por la Xunta y la exministra", en referencia a Fátima Báñez, y que se traduce en "solo" una partida, para 2019", cuestionando si el Gobierno gallego reserva una posterior inversión según quién gane las próximas elecciones municipales.

"La pregunta es que si no le convienen los resultados van a seguir castigando a la ciudad, si salen los nuestros —el PP— ya seguiremos, si no, volvemos a castigar a la ciudad de Lugo, que es lo que llevan haciendo estos nueve años del gobierno del PP, miran a otro lado, y le dan la espalda a los vecinos, no al gobierno local o a la alcaldesa", ha denunciado. En esta línea, Méndez ha asegurado que el gobierno autonómico y "el PP no tiene crédito ninguno en Lugo" ni "credibilidad", debido a lo que ha definido como "deudas históricas", entre ellas, el Plan Paradai, para el que, según denuncia, se presupuestaron 450.000 euros anuales en los últimos cuatro ejercicios pero que no se ejecutaron; proyectos como la Ronda Este o la situación del Hula, "concluido con el bipartito" y para el que "Feijóo se comprometió en 2011 con el servicio de hemodinámica y que hoy está inconcluso".

Recuerda que "en su día" ya puso el cargo a disposición para aprobar los presupuestos "porque la ciudad tiene que estar por encima del partido"

GRUPOS DE IZQUIERDAS. La alcaldesa de Lugo ve "factible y posible" mejorar sus resultados en las elecciones municipales de 2019 y cree que en caso de tener opciones de gobernar no se repetirá la situación de 2015. En las anteriores municipales el entonces candidato y alcalde durante casi 16 años, Xosé López Orozco, renunció a su acta de concejal y dejó el puesto a la número 2, Lara Méndez, para facilitar así un pacto con Lugonovo y el BNG, que exigían su marcha por estar investigado.

Al respecto, Lara Méndez asegura que cree que "la situación es distinta". "Así lo han manifestado los grupos de izquierda, no todos, pero sí se han manifestado que estamos hablando de que un procedimiento administrativo acabe por lo penal no es una vía lógica, ni es comprensible y por lo tanto yo espero que se aclare lo antes posible esta situación", remarca.

Méndez se marca como objetivo conseguir un "alto porcentaje de ejecución" del actual presupuesto

En este punto, argumenta que "en su día" ya puso el cargo "a disposición" para "aprobar los presupuestos porque la ciudad tiene que estar por encima del partido" y que algunas formaciones ya se posicionaron al respecto.

MANUEL MARTÍNEZ. Lara Méndez minimiza las repercusiones de la posible aparición de nuevas candidaturas a la alcaldía de Lugo, como la que promueve el exsocialista y alcalde de Becerreá Manuel Martínez. La alcaldesa lucense asegura que no variará la situación actual y recuerda que en las anteriores municipales ya se habían llegado a presentar hasta nueve partidos, de los que obtuvieron representación un total de seis.

En todo caso, desliza que el partido de Manuel Martínez —que aseguró que presentaría candidatos en distintas localidades, incluido Lugo— sigue sin concretarse, aunque ya se había anunciado "en abril, en mayo, en junio, en septiembre". Y aunque finalmente se haga efectivo, remarca que "Manolo Martín lo que tiene en su haber es gracias al PSOE", pero que fuera del Partido Socialista, como "no adscrito, no se le conoce más acción".

Reclama la implicación del Gobierno gallego con la recuperación de las viviendas de su propiedad en el barrio de A Tinería

Manuel Martínez fue expulsado del PSOE en abril de este año por romper la disciplina de voto sobre la gestión de las nuevas residencias construidas por la Diputación, en la que ocupaba el cargo de vicepresidente.

PROYECTOS MUNICIPALES. Lara Méndez se marca como objetivo conseguir un "alto porcentaje de ejecución" del actual presupuesto, un instrumento que califica de "imprescindible" para el desarrollo de "un modelo de ciudad definido y claro".

La alcaldesa de Lugo, preguntada por el área de regeneración urbana, ha destacado el esfuerzo realizado hasta el momento, con aportación del Ministerio de Fomento, la Xunta y el Ayuntamiento, que ha supuesto que se hayan rehabilitado más de 600 viviendas, y el inicio de una décimo quinta edición para "seguir apostando por la rehabilitación del casco histórico". En este punto, ha reclamado la implicación del Gobierno gallego con la recuperación de las viviendas de su propiedad en el barrio de A Tinería.

Sobre proyectos inmediatos, la regidora lucense anuncia que a finales de este año, comienzos de 2019, estarán habilitadas en la ciudad "más de 800 plazas de aparcamiento gratuitas" en los entornos de centros comerciales y educativos. Lara Méndez asegura que en los lugares en los que sea preciso articular un sistema de rotación de vehículos se aplicará, pero aclara que serán los mínimos.