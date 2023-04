Méndez cre que a sentenza do Garañón restitúe a honra de funcionarios e políticos

A alcaldesa, Lara Méndez, compareceu públicamente este venres para facer unha valoración máis profunda da sentenza do Garañón, un ditamen que ratifica "que non se fixo nada ilegal" e que debe servir para restituír e recoñecerlle publicamente a honorabilidade aos funcionarios do Concello e a este como institución, afirmou.

"O Concello só outorgou unha licenza cumprindo co planeamento en vigor. En política, non todo vale. Quedou en evidencia a forma de traballar de cada quen", afirmou a rexedora, aínda que no caso do Garañón foi unha asociación veciñal quen o denunciou no xulgado e logrou que fora declarado ilegal, o mesmo que o PXOM nesta zona.

Méndez compareceu acompañada de varios dos seus edís, Paula Alvarellos, que levou Urbanismo unha tempada durante este mandato, Miguel Fernández, Ana González e Mauricio Repetto, e sen o titular da área neste momento, Álvaro Santos, que deixou o PSOE hai uns meses e tras o 28-M abandonará a política institucional e que xa tiña a axenda programada, sinalaron ambas partes.

A alcaldesa destacou que, dez anos despois de que se iniciara a batalla xudicial polo Garañón, o exalcalde José López Orozco e o exedil e hoxe delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que no seu día tiveron que renunciar á política por estas e outras investigacións xudiciais, están libres tras o arquivo das mesmas. Ademais, en primeira instancia, o xulgado ditaminou que o Concello non terá que indemnizar o promotor do Garañón, as torres están a un paso de desaparecer e a xuíza Pilar de Lara, "que iniciou todo isto", perdeu a súa praza en Lugo e foi suspendida de emprego e soldo durante unha tempada, resumiu.

Méndez lembrou os ataques e as acusacións, "directas e veladas" que leva feito a oposición á xestión do PSOE. Tamén, que O Garañón se fixo en base a un planeamento urbanístico que aprobou o PP en 1991, co voto en contra do PSOE. E cre que o tempo e os feitos corroboran o acerto de ter renunciado en 2017 a seguir recorrendo a causa e de apostar por recuperar este espazo como zona verde pública. "Algo que defendín, defendemos, en solitario", recalcou a rexedora.