Méndez confirma que empezará a negociar el presupuesto esta semana

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha confirmado que esta misma semana iniciará las negociaciones con los grupos de la oposición para buscar el apoyo que necesita para sacar adelante el presupuesto de este año, que asciende a 96,6 millones de euros, aunque ya sabe que tendrá difícil el acuerdo con los populares, que ya calificaron estas cuentas como una "horda de mentiras".



"No me sorprende, fue la dinámica de los últimos años, el no por el no. Poniendo siempre por encima los intereses partidistas y no los de ciudad", dijo Méndez, en relación con las declaraciones del portavoz municipal del PP, Antonio Ameijide.



De hecho, afirmó que si tuviesen en cuenta los "intereses de la ciudad, lo primero que harían sería estudiarlos y cuando viesen que realmente recogen las propuestas aprobadas en pleno no podrían decir que no".



Es más, la regidora local aseguró que el presupuesto que acaba de presentar el gobierno local está formado por "propuestas demandadas" y muchas de ellas aprobadas en pleno por "unanimidad", de modo que rechazar las cuentas sin "valorarlas" y sin "conocerlas" ya "demuestra" cuál es la postura del PP.



Confía, en todo caso, en poder convencer a alguno de los otros cinco grupos de la oposición para sacar adelante un presupuesto que trata de "materializar iniciativas, propuestas, que han sido aprobadas por unanimidad en los plenos".



Se trata, aclaró, de "darle continuidad" al trabajo que realizan los grupos políticos en el Ayuntamiento, porque "de nada vale llevar iniciativas muy buenas a los plenos si no las consignamos, si no las dotamos de partidas económicas para poder ejecutarlas".