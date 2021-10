Méndez celebra el éxito económico y Ferreiro que no hubo incidencias

La responsable de cultura del Ayuntamiento de Lugo, Maite Ferreiro, hizo un balance positivo de la celebración de las fiestas patronales del San Froilán 2021, un evento que transcurrió sin "incidencias" y donde se evidenciaron las "ganas" de los vecinos por recuperar la normalidad tras la crisis sanitaria del covid.

La edil del BNG, que alegando la situación de pandemia rechazó la instalación de atracciones en el recinto ferial —lo que provocó la intervención de la alcaldesa, que asumió personalmente la organización del ferial—, destacó la masiva respuesta de vecinos y visitantes al recinto ferial y la afluencia a los locales de hostelería de la ciudad. Pese a que las restricciones sanitarias no permitieron unas patronales "ao cen por cen", hubo "unha resposta apropiada en canto á participación", dijo.

Ferreiro defendió que el saldo del San Froilán 2021 fue positivo y valoró "a axuda impagable do bo tempo, que fixo que moitas persoas saísen á rúa a gozar de todas as actividades ao aire libre".

El programa festivo contó con un total 50 actuaciones de bandas de Lugo, más 25 pasacalles, que permitieron disfrutar del "talento musical que hai na cidade, ademais con estilos de música ben diferentes", incidió Ferreiro. La concejala nacionalista destacó también que las entradas se agotaron en solo "tres horas".

Reivindicó también el programa del San Froilán Miúdo, con 14 actividades para los más pequeños, cuatro de ellas itinerantes, o los espectáculos protagonizados por el Mago Antón por los barrios, donde participaron sobre 1.200 personas.

Asimismo, Maite Ferreiro incidió especialmente en la vuelta de las orquestas a la Praza de Augas Férreas. "Estas festas demostráronnos que temos ganas de diversión, temos ganas de bailar e de abrazarnos; a pesar das medidas impostas podemos volver retomar, un pouco, a actividade normal".

Por último, agradeció la participación e implicación de los hosteleros, que suplieron la ausencia de las "casetas do polbo" con la instalación de calderos de pulpo en sus negocios y de los efectivos de seguridad y emergencias.

LARA MÉNDEZ. Por su parte, la alcaldesa dijo que la última edición del San Froilán dejó un saldo "moi positivo" y fue un "éxito económico e social". Lara Méndez manifestó que a lo largo de los nueve días de fiestas se congregaron "máis de 178.000 visitantes", lo que obligó a que a veces hubiera que soportar colas en los controles de acceso de más de una hora en los días más señalados de la fiesta.

"Estamos moi satisfeitos do desenvolvemento desta nova edición do San Froilán, pese as dificultades e o escaso marxe temporal conseguimos que os barraquistas puideran retomar o seu traballo e contribuiran a dinamizar, deste xeito, as rúas da nosa cidade".

La satisfacción municipal también fue corroborada por la asociación de hostelería de la provincia, ya que, según los datos facilitados por la Apehl, la ocupación hostelera rozó el 100% durante el puente del Pilar, "unha noticia moi positiva para Lugo e para a reactivación económica do municipio", en palabras de la alcaldesa.

Lara Méndez destacó también el componente regenerador que supuso la celebración de las patronales lucenses, después de atravesar una pandemia. "As festas tamén tiveron un compoñente social moi importante, pois os nenos e nenas merecían uns días de diversión despois destas etapas tan duras".

DESCUENTOS. En este sentido, la alcaldesa destacó el precio reducido de las atracciones del ferial "co obxectivo de que todos os cativos e cativas puidesen gozar das barracas", compromiso que la regidora selló con los feirantes a cambio de no cobrarles las tasas este año.

Asimismo, Lara Méndez recordó que desde el área de bienestar se distribuyeron medio millar de entradas para regalar a los niños de las familias más vulnerables dadas de alta en el programa de Educación Familiar, con la finalidad de que ningún niño de Lugo se quedara sin subir en las atracciones de la feria.

La regidora también quiso agradecer nuevamente el comportamiento ejemplar de la ciudadanía dentro del recinto, y lamentó que se produjeran colas para entrar. "As medidas establecidas buscaron priorizar a saúde e manter controlados os aforos para evitar aglomeracións", recordó.