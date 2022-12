Méndez, sobre Candia: "Non pode gobernar Lugo alguén que lle fixo tanto dano á cidade"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, volvió a recordar este miércoles que la operación Pulpo se inició a raíz de que la entonces portavoz del PP en la Diputación, Elena Candia, entregara en la Fiscalía "falsas infundias e anónimos". Por esa razón, Méndez cree que Candia no está legitimada para ser alcaldesa. "Non se pode permitir que unha persoa que ten aspiracións a gobernar a cidade veña con eses antecedentes", no solo por el daño personal y político que supuso para el exlíder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y para el partido sino por el "dano irreparable" que sufrió la ciudad, afirmó.

La investigación de la jueza Pilar de Lara "paralizou a cidade, atemorizando o funcionariado e o empresariado, moitos deixaron de vir a procedementos de contratación", recordó la alcaldesa.

En opinión de Méndez, lo que tendría que haber hecho Candia al recibir esos "anónimos" sería "solicitar información á institución [provincial], ver o que hai, e se non hai nada, como se demostrou que non había, non levalo á Fiscalía", por responsabilidad política y en su condición de jurista, señaló la alcaldesa.

Mientras tanto, preguntada de nuevo este miércoles al respecto, Candia se limitó a repetir que el PSOE "falta á verdade" y volvió a rechazar "facer ningunha valoración". "É unha pregunta obrigada, pero tamén espero que se me entenda a resposta", dijo a los periodistas.

La misma posición mantuvo la secretaria general del PsdeG, Paula Prada, que acompañaba a Candia en Lugo en un acto de campaña. "Eu creo que preguntarlle ao Partido Popular, estando eu diante, precisamente, sobre cuestións xudiciais... Creo que é importante ter unha visión completa do que pasou aqueles anos na política galega. A partir de aí, creo que sobran as valoracións", zanjó la política, que también en su día estuvo investigada y acabó exonerada.

Operación Pulpo: los hechos

La operación Pulpo arrancó en mayo de 2013, cuando la Fiscalía Provincial inició un procedimiento tras recibir un escrito presentado por Candia en el que adjuntaba copia de dos escritos de denuncia de varios trabajadores de la Diputación dirigidos a Besteiro, entonces presidente, por supuestas faltas disciplinarias hacia ellos del jefe de Protocolo de la institución provincial.

Según figura en la documentación judicial, esos escritos fueron enviados a Besteiro en enero de 2013 y metidos en un sobre blanco por debajo de la puerta de dependencias del PP en la Diputación. Candia los envió a Fiscalía en marzo y se incoaron diligencias procesales penales en mayo, cuando se pidió al juzgado que investigara.

El caso cayó en el juzgado de Pilar de Lara y sirvió a esta para iniciar una investigación sobre el uso de fondos europeos del programa KM0 y de multitud de contratos de la Diputación, algunos a empresas de transporte y otros a firmar con vínculos con una asesora del PSOE local. Fue el origen de un tortuoso proceso judicial que se dilató en el tiempo, con una investigación que se desgajó en piezas que una a una fueron siendo archivadas y con una jueza que acabó sancionada y perdiendo su plaza en Lugo por fallos en la instrucción de este y de otros casos que afectaron a políticos de distintos partidos políticos.

Por el camino quedaron también las carreras políticas de varios de los afectados, entre ellos Besteiro, a quienes muchos compañeros quieren ahora volver a ver en primera línea.

La última investigación que pesaba sobre él acaba de ser sobreseída, a falta de un más que probable archivo definitivo. Del caso Pulpo solo queda ahora la pieza principal, en el juzgado número 1, en la que se investiga la posible malversación de fondos de la Diputación por parte de Pulpeiro, pero en esta no tendría por qué verse afectado el exlíder del PSdeG.