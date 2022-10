Méndez y Arroxo cargan con dureza contra los Presupuestos de la Xunta para Lugo

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, valoró este viernes las inversiones de los Presupuestos de la Xunta destinadas a Lugo y consideró que la partida de la Ronda Leste es una "entelequia".

La regidora socialista prevé que no se invertirá en 2023 porque, según el propio cronograma expuesto en el Parlamento, la obra no empezará hasta 2024, a pesar de que el PP llegó a anunciar 22 millones para 2020, según recordó. El proyecto técnico aún no está y hay que expropiar terrenos, explicó Méndez.

Por ello, ve una falta de respeto a los lucenses que la Xunta presentara sus presupuestos antes de reunirse con los alcaldes. Con ella se verá él lunes en la delegación de la Xunta en Lugo.

Méndez dice que la Xunta sigue sin cumplir sus compromisos y obligaciones con la ciudad.

Del casco histórico, Méndez se ha quejado de que el Gobierno autonómico "elude sus competencias en la recuperación del centro histórico y del patrimonio romano".

En cuanto a reivindicaciones para los barrios, la alcaldesa de Lugo ha recordado los 21 años que se lleva para ejecutar el plan Paradai.

Rubén Arroxo: "Os Presupostos perpetúan o abandono de Lugo"

También el teniente de alcalde y portavoz del BNG en el Concello hizo una valoración de las cuentas autonómicas. Según Rubén Arroxo, "o proxecto de orzamentos presentado polo PP perpetúa o abandono ao que a Xunta leva sometendo a Lugo durante os últimos 13 anos".

El nacionalista añadió que proyectos "importantes" para la ciudad "contan con partidas orzamentarias baixas ou inexistentes, demostrando que Lugo seguirá un ano máis sen ver avances na recuperación do barrio da Tinería ou sen ver completado o Plan Paradai".

Arroxo puso como ejemplo que la mitad de la inversión que recibe el aeródromo de Rozas –20,2 millones que recibirá a través de la Axencia Galega de Innovación– "permitiría rematar a recuperación do Barrio da Tinería, unha débeda da Xunta de Galiza con Lugo desde o ano 2009"