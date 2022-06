Méndez acusa a la Xunta de boicotear la playa fluvial y trabaja para que siga adelante

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, aseguró este jueves que su gobierno sigue trabajando para hacer la plataforma de baño en el río Miño, después de que la Xunta emitiese un informe en el que ve inviable la playa fluvial. La regidora asegura que no recibió dicho documento del Ejecutivo autonómico, por fallos informáticos vinculados con las cuestiones de seguridad relacionadas con la cumbre de la Otan, ni consiguió contactar con el técnico de la Administración gallega que está al cargo del proyecto.

Por esta razón, formalmente todavía no solicitó formalmente a la Xunta el traslado de la colonia de mejillones que hay en el lugar y que impiden colocar las bases de hormigón en las que sujetar las piscinas flotantes. Tampoco solicitó a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil permiso para desplazar unos metros la estructura, al desconocer en detalle las apreciaciones que hace el Gobierno gallego, recalcó.

Así, Méndez considera que, "unha vez máis", la Xunta boicotea un proyecto de la ciudad por interés partidista.

La Xunta emitió ya el informe definitivo tras la inspección realizada a la obra de la plataforma de baño que el Concello comenzó a instalar en el río Miño y la conclusión es que la materialización de este proyecto en la ubicación actual será muy difícil, al menos este verano. La Xunta insiste en que existen problemas de afección a especies protegidas (dos tipos de mejillones) y de seguridad de la instalación en caso de crecidas o disminuciones del caudal.

El gobierno presidido por Lara Méndez reitera que "está a facer e fará todo o posible para tratar de abrir a plataforma de baño este verán". Según lo avanzado el pasado martes, las alternativas serían trasladar a otro lugar la colonia de mejillones o desplazar la estructura flotante unos metros. Ambas medidas responderían al objetivo de proteger los moluscos, pero la primera no solucionaría el problema de calado y de corrientes que la Xunta asegura que existe.

En un primer informe, firmado por agentes medioambientales, la Administración decía que, en este momento, en uno de los puntos la profundidad máxima es de 80 centímetros, por lo que podría haber riesgo para los bañistas. Según el estudio aportado por el Concello en su momento, el caudal mínimo en la zona era de 1,33 metros.

FECHAS. En el informe definitivo de la Xunta, conocido este miércoles, el Servizo de Patrimonio Natural de Lugo cuestiona el estudio de caudales y profundidades del Concello porque dice que no recogía las fechas en las que se hicieron las mediciones ni los caudales circulantes en época de instalación de la plataforma, desde el 15 de junio al 15 de septiembre. El servicio autonómico apunta a que la profundidad y la velocidad del agua en esta zona "non son as máis adecuadas" porque en niveles mínimos de estiaje, las piscinas podrían tocar el fondo del río, reduciendo el calado y la seguridad para los bañistas y amenazando el ecosistema fluvial, y con crecidas de caudal, este podría arrastrar los elementos flotantes.

"A mellor opción para o emprazamento dunha zona de baño dende o punto de vista ambiental e tamén para a estabilidade das instalacións e a seguridade dos usuarios sería buscar un lugar con profundidade suficiente e baixa velocidade da auga", señala la Xunta. Explica que estas condiciones se dan preferentemente en aguas estancadas, menos propicias también para los mejillones, por lo que recomienda "comezar co estudo previo de caudais, batimetría e mostraxes de fauna".

Sobre los moluscos, del muestreo realizado se estima que puede haber unos 6.000 ejemplares de dos especies vulnerables. La opción de trasladarlos a otro lugar tendría que ser solicitada por el Concello a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural para que esta analice su viabilidad.

CONFEDERACIÓN. La Xunta envió su informe al Concello y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), que fue quien autorizó la plataforma de baño tras recabar distintos informes, entre ellos, del Concello y de la Consellería de Medio Ambiente. El gobierno local recalca que, durante la tramitación del proyecto, el Concello remitió a la CHMS "toda a documentación requerida, na que se inclúe o inventario de especies e o estudo de caudais e profundidades" y que, "por ser esta documentación suficiente e respectar e cumprir con todos eses requerimentos, concedéronse todos os permisos". Sin embargo, lo cierto es que la CHMS señalaba en su autorización de uso del dominio público hidráulico que esta era independiente de otras que resultara preciso obtener en materia urbanística, forestal y medioambiental.

De la misma forma, la Xunta, en el informe emitido en su día a petición de la CHMS, consideraba que la zona elegida no era la mejor para la seguridad de las personas y del río y condicionaba su permiso a que se comprobase si había especies amenazadas y a la mejora de la flotabilidad y estabilidad de la plataforma. El organismo autonómico pedía, por otra parte, que se retirase en caso de alerta de lluvia fuerte.

El gobierno local defiende que cumplió con todos los requerimientos pero que el río es "un organismo vivo" y su situación puede cambiar ante lo que, insiste, busca soluciones. En cambio, el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, critica que el Concello se "empecinase" en una ubicación que ya se advertía que no era idónea.