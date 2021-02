Méndez acusa al Coag de calumniar al nuevo jefe de arquitectura municipal

La alcaldesa Lara Méndez salió ayer al paso de las críticas vertidas por la delegación lucense del(Coag) sobre la "lentitud" con la que el Concello resuelve las licencias de obra mayor y el nombramiento como jefe de arquitectura de la persona que desempeñaba este cargo en funciones desde febrero de 2020, al considerar que se trataba de "una solución continuista que se ha adoptado con alguien que no ha agilizado la gestión"., el señalamiento a ese funcionario es "inaceptable" y pide a la presidenta del Coag que impida que se viertan "opinións infundadas e incluso calumniosas sobre os procedementos regrados impulsados dende o Concello", como ese nombramiento.

La regidora local reprocha al órgano colegial que preside Carmen Figueiras que haya abordado ese asunto, que estima de ámbito puramente municipal, en una asamblea "sen ter recabado o máis mínimo dato a administración á que represento, o que a miña opinión deixa baleiro de rigor calquera pronunciamento ao respecto".

Sobre las declaraciones de Figueiras, que detalló el acuerdo de la asamblea de los arquitectos, acerca de que, en el servicio de arquitectura bajo la coordinación del actual jefe, hay "una cantidad suficientemente llamativa" de solicitudes de licencias de obra mayor desestimadas "para que sea un problema" y que los expedientes se resuelven con "vagas justificaciones y pocos argumentos" sin que exista un criterio único, la alcaldesa replica que "non só son discutibles, son totalmente inaceptables".

Lara Méndez recuerda que la provisión de puestos de trabajo en la Administración "ten natureza regrada, como debe ser en defensa do interese xeral" e insiste en que "non debe ser embazado por outras razóns de conveniencia". También señala al Colexio de Arquitectos que no puede consentir que un órgano "susceptible de lexitimidade pero non de imposición á marxe das disposición regulatorias imperantes" apunte a un funcionario "sen tacha no seu expediente" y explica que el Concello da amparo a su trabajador "e mais cando non se ten acudido ás vías regulamentarias para corrixir as interpretacións discutidas".

POLÍTICA DE PERSONAL. En el comunicado hecho público el jueves, Méndez dice que "apréciase a obstinación por parte da representante da delegación da institución que vostede representa en apreciar unha inxerencia política que teña desviado o procedemento do posto sinalado o cal permítame indicarlle con rotundidade que é mentira, considerándoo ademais un exabrupto que sobrepasa as fronteiras do aceptable", le dice.

E insiste en que el nombramiento del jefe de servicio, así como otros procesos administrativos del Concello, "estanse a desenvolver con escrupulosa suxección ao marco normativo que a todos nos é imperativo e, a todos tamén, nos ofrece garantías".

Finalmente, insta a Figueiras a trabajar para restituir la normalidad de las relaciones entre el Coag y el Ayuntamiento, para lo que le solicita que impida que se trasladen a la opinión públicas críticas como las realizadas sobre el retraso en las licencias y la relación que este puede tener con el nombramiento del nuevo jefe de servicio. Le pide que lo haga «xa non por consideración a quen o preside se non por respecto aos funcionarios que prestan un esencial servizo público no mesmo».