Na memoria de Juan Ricardo Parrado Garea, PAS da USC

Benquerido Xan: Recibimos na mañá do xoves 31 de outubro a mala nova do teu pasamento. Todos aqueles que soubemos da túa enfermidade hai un par de meses non deixamos de preguntarnos e por que?

As persoas que tivemos a sorte de coñecerte podemos dicir que fuches un gran traballador, alegre, honesto, amigo dos teus amigos e sempre disposto a axudar. Eu en especial lémbrote porque hai anos compartimos traballo en quenda de tarde na facultade de Ade e podo dicir que fuches un compañeiro dez. Naqueles anos cando a facultade estaba ateigada de alumnos e alumnas, nunca perdiches a calma e o sorriso; ti, sempre disposto a todo.

Sei que son momentos duros para toda a familia, especialmente para Ana, a túa muller, e as túas fillas, Uxía e Iris, para elas una aperta moi forte. E ti, Xan, que saibas que coas persoas que compartiches nunca te esqueceremos. Descansa en paz.