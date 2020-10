La memoria del fútbol en San Froilán

El primer partido de fútbol que se jugó en Lugo fue en 1908 durante el San Froilán, según recoge la obra sobre la historia del deporte rey lucense escrita por Manuel Cordido, que fue colaborador de El Progreso durante más de cuatro décadas.

El balompié fue el martes la excusa del encuentro, bajo el título Lorchas e punteirolos, organizado por la Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (AELG) con motivo de las patronales, que estuvo coordinado por Lois Pérez e Antonio Reigosa.

Uno de los veteranos participantes en esta revista oral del San Froilán, Ovidio Pérez, recordaba el martes que el fútbol fue el "oasis" en aquellos "tempos oscuros", por la política y la necesidad, que sirvió para que los jóvenes entablasen "amizade" y comenzasen a "constituírse en cidadanía".

José Luis Corujo, por su parte, hacía hincapié en esta Letra das Festas de la importancia que tuvo este deporte en barrios de la capital lucense, como A Chanca, Sagrado Corazón o A Milagrosa, entre otros.

El elenco de oradores, que todos tienen en común que hicieron sus pinitos en el mundo del balompié, se completó con José Luis Villamarín, Tino Mendaña, José Luis Díaz y Toño Núñez, que recordaron que en su juventud había 14 equipos de fútbol modesto en Lugo.

Uno de los coordinadores, el escritor y docente Lois Pérez, destacaba que este encuentro "serviu para facer memoria de como o fútbol contribuíu a artellar a vida e a sociedade".

Lois Pérez explicaba que con este acto, celebrado este martes en el salón de actos de la Diputación de Lugo, "buscábase o relato informal do recordo, da vivencia, da experiencia... a través da palabra en galego".

Este escritor apuntaba además que este espacio de encuentro permitió "dar continuidade" a las actividades de la la Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega "neste ano moi problemático".

La revista oral del San Froilán también hacía este martes un hueco para otra expresión artística, la música, que corría a cargo de Luís Montero y Borja López, que son miembros de Patuk Band.

MÁS ACTIVIDADES. Este grupo lucense de soul y blues ofrecía después un concierto en la Praza do Camiño Primitivo. En otros escenarios de la ciudad también actuaban anoche Lacón con Grelos Blues Band, Galyrion, Rachel & The Blue Batons, Infrarroja y Adrián Vigo.

Por otra parte, el patio del edificio administrativo del Concello de Lugo, el antiguo seminario menor, acogía este martes otra actividad infantil del San Froilán Miúdo, en este caso el espectáculo Oyún de El Fedito.

El programa de este miércoles

12.00 a 20.00 ▶ Cultura e Tradición no Camiño IV a cargo de Traxandaina en el Cantiño Nemesio Cobreros. Reproducción de una pequeña feria con productos de Castroverde.



18.00 ▶ Pasacalles de música tradicional del grupo Xaora por el recinto histórico.



18.00 ▶ As bombas do Xeneral de Tanxarina. Seminario menor.



21.00 ▶ Concierto de Kalte Sonne junto al puente romano.



21.00 ▶ Concierto de Por mi swing en la Horta do Seminario.



21.00 ▶ West Side Bones en la Praza Camiño Primitivo.



21.00 ▶ Concierto de Volta do Agro en el escenario Agro do Rolo.



21.00 ▶ Actuación de Skintight en la Praza de Augas Férreas.



21.00 ▶ Concierto de Branca Villares y Pablo Pintor en el escenario de O Castiñeiro.