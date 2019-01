El rey Melchor –que se parece asombrosamente a Eduardo Fernández Abel, conocido, entre otras cosas, por haber sido delegado de Deportes en la Xunta y en la Diputación de la mano del BNG– quiso dejar claro el lunes que su discurso «era todo irónico» y pidió «desculpas se alguén se sinte aludido», aunque no se arrepiente de sus palabras, de cuya autoría es responsable «de pés a cabeza». «O discurso fíxeno eu, a xente que me coñece non toleraría que me prestara a cousas raras», dijo, e insistió en que «non hai man negra». Sobre las críticas del PP, que atribuyó el discurso a la intención de la alcaldesa, Lara Méndez, de «adoctrinar a menores» y de convertir la cabalgata en un mítin, el rey Mago señaló que «parece mentira que (el PP) se preste a iso».

Asegura que la polémica tampoco lo pilla de sorpresa. «Levo 61 anos en Lugo e coñecémonos todos. Entendo que queiran buscarlle matices por apañar unha manchea de votos, pero non me parece xusto. Pensar que me deron o discurso é unha faltada á alcaldesa e a min», enfatiza.

Defiende que sus palabras no estuvieron fuera de tono. «Son así e falo de cousas vencelladas a min, como o deporte, a educación, a cultura», apunta, e insiste en que el discurso «non está destinado a facer dano nin a faltarlle a ninguén, é a miña maneira de expresarme, non hai outra».

Apunta que los proyectos a los que se refirió «son para todos, vannos sufrir os nenos, os pais e as nais» y añade que también tocó otras cuestiones. «Falei de temas máis actuais cás obras, como o tema da muller, a inmigración, as asociacións sen ánimo de lucro. Non me parece que dicir a todos que se poñan de acordo sexa faltarlle a ninguén e un neno entenderá iso e os pais tamén», apunta. Se lamentó de que «dous ou tres twits poidan máis que as dúas horas e media agardando polos pais e nais como estivemos agardando».