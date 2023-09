Melania Cruz: "Teño moito vencello con Rosalía porque protagonicei a primeira película sobre ela"

A súa voz rezuma dozura, tanta como a carga dramática que pode levar a escena. Melania Pérez Cruz —Melania Cruz, para entendernos e na súa vida artística— recibirá o galardón Lucense del Año, concedido polo grupo El Progreso, pero tamén foi elixida polo Concello para ser a oferente a Rosalía de Castro o Domingo das Mozas.

Imos por partes... Contenta polo seu nomeamento como Lucense del Año polo grupo El Progreso?

Si, por suposto. Foi algo totalmente inesperado para min pero que me fixo moita ilusión e tamén lla fixo á miña familia: á miña avoa Crucita, aos meus pais e á miña tía. E tamén lles gustaría aos meus outros avós, cos que me criei, Pilar e Alejo, xa falecidos. Éncheme de ledicia recibir este premio en compañía doutra xente á que admiro moito, entre ela a escritora Marica Campo.

Séntese lucense?

Moito, aínda que levo xa varios anos fóra pois vivo en Santiago. Pero encántame Lugo, a onde veño cada dúas semanas non só para estar coa familia senón tamén para pasear por esta cidade, na que nacín e que me viu medrar.

De que barrio é?

Vivín toda a vida en Camiño Real e agora miña familia está en Río Cabe. Así que podo dicir que son da zona comprendida entre A Milagrosa, a Quinta de Pérez e o barrio Feixoo.

Que lembranzas lle quedaron dos seus anos de infancia e xuventude na capital lucense?

Lembro, sobre todo, momentos como os paseos cos meus pais polo parque Rosalía de Castro, a onde ía darlle de comer aos parrulos, as festas de Entroido no Círculo das Artes e tamén as tardes de verán no Club Fluvial.

O segundo motivo de parabéns é a súa designación polo Concello para facer a ofrenda a Rosalía de Castro o Domingo das Mozas. Será este un dos principais papeis da súa carreira?

Teño moito vencello con Rosalía porque protagonicei a primeira longametraxe que se fixo sobre esta poetisa galega. Presenteime a unha proba e colléronme. Ese traballo fíxome conectar e documentarme sobre Rosalía xa que nesa longametraxe se presenta outra visión da súa personalidade, distinta á que todos coñecemos, baseada no retrato que fai dela María Xesús Lama no libro Cantos de independencia e liberdade. E vese nesa película unha muller máis vital, á que lle gustaba o teatro, bailar e cantar ademais de escribir. Esa imaxe non ten nada que ver coa que nos venderon no colexio dunha personaxe máis escura ou melancólica.

Xa terá ideas para desenvolver esa ofrenda ou imos moi rápido?

Si, xa teño algunhas ideas pero, ata o de agora, non vou adiantar nada porque aínda teño que falar con xente a ver se hai posibilidades de facer o que quero facer.

Como se sentiu cando recibiu a noticia do Concello?

Levei unha sorpresa moi grande e sentín unha alegría polo que supón facer a ofrenda a Rosalía na miña cidade natal.

Vaille moi ben na súa carreira como actriz —xa que recibiu moitos premios, entre eles tres Mestre Mateo e un María Casares— e, en cambio, apenas saíu de Galicia. Pódese ter oportunidades no mundo do espectáculo sen ir vivir a grandes cidades?

Si, desde logo. Eu non saín de Galicia e teño a sorte de poder desenvolver a miña carreira como actriz, aínda que en ocasións vou gravar fóra. Pero tamén hai xente moi boa que quedou en Lugo e tamén traballa. Temos aí o exemplo de Ana Carreira —ilustradora, contacontos e que estivo no Centro Dramático Nacional—, que marchou e volveu, ou Marga Portomeñe, que me iniciou no teatro cando ía ao instituto e que é unha grande actriz e titiriteira. Así que se poden facer cousas quedando en Lugo tamén. Temos unha Escola Superior de Arte Dramático en Galicia e estamos amosando que tamén podemos desenvolver un proxecto nas artes escénicas desde aquí sen problema algún.

En que traballos como actriz de cine, teatro ou televisión está metida agora mesmo?

Estou facendo a xira de Continente María, unha obra na que se fai un retrato da actriz galega, de fama internacional, María Casares, e que imos levar a Colombia en outubro. Esta obra é atemporal, podería estar moito tempo en xira porque María Casares é un referente descoñecido en Galicia pero que foi unha personalidade de gran relevancia no teatro, na radio e na filmografía internacional, que toda a xente debería chegar a coñecer.

E fixo algunha serie televisiva nos últimos tempos?

Rematei a gravación da serie Clanes, de Vaca Films e que se emitirá en Netflix. E tamén estiven traballando na terceira tempada de Operación marea negra, de Amazon Prime.

Pódese dicir que as plataformas televisivas deron moitas máis oportunidades laborais aos actores que había antes?

Si pero, a cambio, a TVG deixou de producir ficción e reduciuna a unha serie só cando houbo momentos en que facía cinco ou seis. Utilízase a existencia das plataformas como escusa para non facelas e, realmente, un dos obxectivos cos que foron creados os canles autonómicos foi ese. Hai maiores que non teñen acceso a estas plataformas e que seguen a ver as canles convencionais. Isto é importante telo en conta como tamén que a existencia de plataformas televisivas non debería facer esquecer a necesidade de que haxa tamén, paralelamente, festivais de cine. O mundo online non pode substituír o presencial, como ben nos ensinou a pandemia.

Parece que Galicia se está a converter nun gran plató de rodaxe de series e películas. Vive esta comunidade unha época dourada no sector audiovisual?

A min paréceme que Galicia está nunha burbulla audiovisual que non sei canto tempo vai durar.

A que se refire con isto da burbulla audiovisual que di que está a vivir a comunidade galega?

Está ben que haxa traballo e moita produción. O que xa non me gusta tanto é que se converta nun plató de produtoras audiovisuais de fóra. Prefiro que se fagan historias contadas desde aquí, contadas por nós e que non veñan os de fóra a facelo, impedindo se cadra que nós fagamos cousas.

Pero o traballo das produtoras de fóra está a impedir que traballen as produtoras de aquí?

Penso que todas poden convivir pero hai que dar oportunidades ao talento que temos aquí.