Melania Cruz reivindica a vixencia de Rosalía nunha ofrenda performativa e sentida

Aínda que a voz de Melania Cruz xa é musical e a sua entoación perfecta, casou moi ben co acompañamento musical a cargo do mestre de oboe Benxamín Otero. Notouse que a maridaxe era boa en que, en canto empezou a ofrenda a Rosalía de Castro, un acto moi tradicional de San Froilán, actuou con forza centrípeta e o círculo empezou a sumar xente e máis xente, conquistados polo seu xeito de declamar.

A actriz lucense –a primeira que interpretou a Rosalía na pantalla, como lembrou a concelleira de cultura, Maite Ferreiro– protagonizou unha homenaxe performativa e reivindicativa ao mesmo tempo, rodeada pola actual corporación vestida co traxe galego e moitos membros doutras pasadas. Utilizou en primeiro lugar as palabras que a artista uruguaya Marianella Morena escribiu con motivo do Día do Teatro para afondar na experiencia do espectador, o arrebato que se sinte ao ver unha obra, sendo á vez un sentimento colectivo e individual e, sobre todo, único, irrepetible.

Acto seguido elixiu o poema Lieders, con tradución ao galego de Raúl Veiga, no que quedou clara a vixencia dos escritos de Rosalía, con reivindicacións que eran hai dous séculos tan acaídos como agora, o que fala tanto da capacidade da poeta como do limitado dos avances para as mulleres.

Cruz acabou de meterse aos asistentes no peto cantando Bos amores, o poema incluido en Follas Novas convertido en canción por Fran Pérez Narf. Estes traballos resultaron unha boa proba do que Maite Ferreiro reivindicou na súa intervención: que moitas veces se califica a Rosalía de "chorona" e "non o é, o que tiña é razón".

Pola súa parte, a alcaldesa, Lara Méndez, aproveitou o acto para lamentar a triste estatística deste ano "con tantas mulleres asasinadas" e lembrou que "o feminismo de Rosalía fai máis falta que nunca". Soou o himno galego á hora de facer a ofrenda floral.