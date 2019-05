La mejores parodias del vídeo de la jueza del tarot, de May a Ana Botella

A raíz del vídeo difundido este viernes por El Progreso, en el que se puede ver a María Jesús García presentarse en un vídeo como candidata en First Dates, han sucedido dos cosas. La primera es que más allá de la fronteras gallegas parece que la magistrada ha pasado de ser la jueza del tarot para convertirse en la jueza de First Dates. Eso sí, en Lugo seguimos fieles al apodo original. Lo segundo que ha sucedido ha sido lo inevitable: las parodias. A continuación les dejamos tres clips en los que el audio del vídeo de la todavía responsable de la vigilancia penitenciaria en Lugo se cuela en el anuncio de dimisión de Theresa May (se producía casi a la par que se daba a conocer el vídeo), en la intervención de Ana Botella ante el Comité Olímpico y, finalmente, en el vídeo de la llamada chica de La he liao parda.

Theresa May

La chica de 'La he liao parda'

Ana Botella