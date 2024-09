Los mejores lugares para recoger castañas en Lugo

Con el otoño los suelos se llenan de uno de los manjares estacionales más apreciados: la castaña. Galicia es la mayor productora de este tesoro gastronómico a nivel nacional, y Lugo no se iba a quedar atrás.

Desde la Serra do Courel hasta el municipio de O Incio, la provincia cuenta con una gran variedad de bosques y soutos que nos permitirán disfrutar de esta experiencia.

A tener en cuenta a la hora de recoger castañas: ¿dónde es legal?

Antes de echar un vistazo a los mejores rincones lucenses en los que recoger castañas, lo primero que debemos saber es que no está permitido recoger las que se encuentren en propiedad privada o de comunidades de montes, y constituye un delito de hurto, siempre y cuando no se cuente con el permiso del propietario.

Por lo tanto, a la hora de realizar esta actividad deberemos estar seguros de estar ejerciéndola en un terreno público, abierto y seguro, o bien contar con el beneplácito del dueño. También debemos de ser respetuosos con el entorno y la naturaleza, intentando perjudicarla lo menos posible durante el proceso.

Serra do Courel: Folgoso y Seoane

Los productos como las castañas y las setas están muy presentes en los recorridos por la Devesa da Rogueira. EP

Comenzamos con una de las mayores reservas genéticas de castaña gallega. En estas 21.000 hectáreas de terreno podemos encontrar una gran variedad de especies arbóreas como los fresnos, avellanos, robles, tejos y, por supuesto, castaños, que están muy presentes a lo largo de todo el territorio. Algunos de los sitios más representativos de la sierra, y donde podremos disfrutar de nuestra experiencia "castañera", son la Devesa de Rogueira (Folgoso do Courel), el bosque de Cabana Vella (Cervantes), Souto de Agüeira (As Nogais), Pedrafita do Cebreiro o Quiroga.



Pero para poder exprimir esta región al 100% será conveniente desplazarnos hasta las aldeas de Froxán y Vilamor, entre Quiroga y Folgoso. Estas parroquias cuentan con una ruta que las une atravesando un souto de castañas, conformado por centenarios castaños. Además, en esta región podremos disfrutar de distintos platos gastronómicos hechos con este fruto, y si nos acercamos en noviembre podremos acudir a la Fiesta de la Castaña, que se celebra en Folgoso y Seoane, alternando cada año.

Serra dos Ancares: Quintá y Buisán

Un paisaje de Os Ancares. EP

Si nos dirigimos a esta cordillera con la intención de recoger castañas, debemos tener en cuenta que el tipo de vegetación varía según la altitud de los montes. Es por eso que tendremos que desplazarnos hasta los valles bajos para encontrar numerosos soutos de castaños y avellanos. ¡No es necesario escalar la montaña!

Al sur de Os Ancares podremos encontrar elementos tradicionales y etnográficos que reflejan la cultura de la castaña presente en estas regiones gallegas, como serían los sequeiros, unas simples construcciones de piedra usadas para secar y almacenar castañas. Un ejemplo concreto: Quintá, donde también podremos ver las ouriceiras, construcciones en las que se almacenaban los erizos de las castañas para que el fruto saliera fácilmente. Otro ejemplo: la aldea de Buisán.

Ribeira Sacra: sequeiros do Mazo Santigoso

Restos de sequeiros en Mazo Santigoso. EP

No solo de vino y viñedos vive la Ribeira Sacra. La producción de castañas es en esta zona también muy prolífica, gracias a los bosques autóctonos de castaños. Es en esta comarca en la que encontramos uno de los árboles más antiguos de toda Galicia. Con más de 700 años, el castaño de Entrambosríos se encuentra escondido en un souto y rodeado de sus semejantes en la aldea de Candrexa, en el municipio de Parada de Sil. Por otro lado, también en la Ribeira Sacra podremos ver sequeiros, específicamente en Pobra do Brollón, en la parroquia de Mazo Santigoso.

O Incio: souto de San Miguel

Un molino en la parroquia de San Pedro do Incio. EP

Los soutos, o bosques de castaños, conforman el paisaje de fondo de O Incio, por lo que no es raro que sea una muy buena zona para recoger castañas. En la aldea de San Pedro do Incio encontraremos el conocido como souto de San Miguel. Atravesando el puente que cruza el río Cabe llegaremos hasta estos bosques de castaño en los que podremos recoger este apreciado manjar estacional. Aquí también se pueden ver distintas ouriceiras y alvarizas (construcciones para guardar colmenas).