Los mejores conciertos en Lugo en mayo: artistas, actuaciones, entradas...

Lugo se convierte en el epicentro musical de mayo con una agenda repleta de conciertos para todos los gustos. Desde el rock infantil de Pakolas, ideal para disfrutar en familia, hasta el emocionante tributo a "Platero y Tú", la ciudad vibrará con música en vivo.

No te pierdas las melodías íntimas de Iria Estévez y la gala solidaria "Palestina libre", entre otros destacados como el FA-CE-LA Fest 2024 y el enérgico swing de The Limboos. Asegura tus entradas y sumérgete en la diversidad de ritmos que ofrece Lugo este mes.

Con una variada oferta de géneros y artistas, los conciertos en Lugo se convierten en puntos de encuentro para los amantes de la música.

conciertos en Lugo 2024

Pakolas, rock infantil y familiar

Cuándo: Jueves 2 de mayo a las 16:00h

Dónde: MIHL (Museo Interactivo da Historia de Lugo)

Dentro de la vibrante escena de conciertos en Galicia, uno de los eventos más peculiares es el espectáculo de Pakolas. Este singular concierto de rock infantil y familiar ofrece una experiencia única para todas las edades, fusionando la energía del rock con la diversión familiar.

"Pakolas" es el seudónimo artístico de Paco Cerdeira, un talentoso autor, compositor, músico guitarrista y productor musical gallego. Se destaca por crear música especialmente diseñada para niños y niñas. Este nombre artístico es conocido y querido entre el público más joven. Cerdeira se dedica a producir contenido musical que no solo entretiene, sino que también educa y cautiva a los más pequeños. Su trabajo es apreciado tanto por su calidad artística como por su capacidad para conectar con el público infantil, ofreciendo una experiencia musical única y enriquecedora.

Tributo a "Platero y Tú"

Cuándo: Viernes 3 de mayo a las 22:30 h

Dónde: Sala Jagger

La actuación de P'al Pelo y tú consistirá en un tributo a la reconocida banda española Platero y tú. Este homenaje no solo implicará la interpretación de las canciones emblemáticas del grupo, sino que también buscará capturar la esencia y el estilo característico que los hizo tan populares. P'al Pelo y tú se esforzarán por recrear fielmente tanto la música como la atmósfera que rodeaba a Platero y tú en sus actuaciones en vivo. Desde la energía visceral de sus riffs de guitarra hasta la emotividad de sus letras, el tributo buscará transportar al público a través de un viaje nostálgico que celebre y honre el legado musical de la banda.

Concierto acústico en Lugo

Cuándo: Sábado 4 de mayo a las 22:30h

Dónde: Sala Jagger

El concierto acústico en Lugo será una experiencia íntima y cautivadora, donde el protagonismo recae en la música despojada de artificios. La actuación estará liderada por artistas en un formato que resalta la pureza y la emotividad de las canciones. Acompañado por los talentosos músicos Agustín Sánchez en la guitarra y coros, así como Daniel Lozano en los teclados y coros, el público podrá sumergirse en un ambiente musical único.

La guitarra de Agustín Sánchez y los teclados de Daniel Lozano añadirán texturas y matices a las melodías, enriqueciendo aún más la experiencia auditiva. Sus arreglos complementarán a la perfección la voz y la interpretación del artista principal, creando una sinergia musical que deleitará a los asistentes.

Concierto Iria Estévez

Cuándo: Domingo 5 de mayo a las 12:00h

Dónde: Cemiterio San Froilán

El concierto de Iria Estévez en el Cementerio de San Froilán, por el Día de la madre, promete ser emotivo. Con una sólida formación autodidacta y estudios en artes escénicas y danza oriental, Estévez ha dejado su huella en la escena musical gallega desde 2010. Su estilo personal y su voz versátil han conquistado tanto al público como a la crítica. Será una experiencia única para honrar la ocasión con su música.

Gala musical solidaria Palestina libre

Cuándo: Domingo 5 de mayo a las 12:30h

Dónde: Club Clavicémbalo

La Gala Musical Solidaria por una Palestina Libre es un evento que reúne música y solidaridad en pro de una causa justa. A través de la música, se busca concienciar y apoyar los esfuerzos por alcanzar la libertad en Palestina.

FA-CE-LA Fest 2024

Cuándo: Del 9 al 11 de mayo

Dónde: Auditorio Gustavo Freire

El Facela Fest es mucho más que un simple festival de música. Es un evento de autor que se distingue por su dedicación a la excelencia artística y su enfoque en la calidad de las bandas participantes. En un panorama saturado de festivales clónicos, el Facela Fest destaca por su audacia y originalidad en la selección de artistas. Aquí, la cultura es el corazón del evento, y cada actuación es una expresión auténtica de talento y creatividad.

El programa del evento presenta una variada y emocionante selección de artistas, desde Micah P. Hinson hasta Lisabö.

El jueves 9, el Club Clavicémbalo será el lugar donde disfrutar de estas actuaciones a partir de las 22:00h.

Mientras que el viernes 10 y el sábado 11, el Auditorio Gustavo Freire acogerá los espectáculos al aire libre a partir de las 19:00h.

Cantigas das bestas

Foto: instagram

Cuándo: Sábado 11 a las 16:30h

Dónde: Parque de Rosalía de Castro

"Cantigas das Bestas" es una batalla de canciones que se celebra en Galicia, donde los artistas compiten entre sí para demostrar su talento y originalidad. Este evento representa una oportunidad única para presenciar el talento emergente y consolidado en la escena musical gallega. Los participantes compiten con sus mejores interpretaciones en un ambiente lleno de emoción y pasión por la música. La Gran Final reúne a los mejores artistas, creando un espectáculo vibrante y emocionante que destaca lo mejor del panorama musical gallego.

Concierto Sweet Electric

Cuándo: Viernes 24 a las 19:00h

Dónde: Sala Jagger

Sweet Electric es una banda de rock and roll de Colonia, Alemania, formada por Brad Marr, Mike Schneider y Michi Krol en 2022. En su primer año, realizaron giras por el Reino Unido, actuaron en Rockpalast para WDR en Alemania y fueron incluidos en la lista de reproducción de Planet Rock Radio del Reino Unido. En mayo, realizarán su primera gira por España.

Concierto Amancio Prada

Cuándo: Viernes 24 a las 20:30h

Dónde: Auditorio municipal Gustavo Freire

"Libremente" es un concierto excepcional donde Amancio Prada revela las influencias y las voces que han moldeado su propio estilo musical a lo largo de su vida como artista. Desde los sueños de Rosalía de Castro y Federico García Lorca hasta los suyos propios, pasando por poetas como Gustavo Adolfo Bécquer, Álvaro Cunqueiro, Darío Xoán Cabana, Agustín García Calvo y Chicho Sánchez Ferlosio, este concierto es un viaje a través de la memoria viva de la poesía, expresada en la voz ardiente del solitario pájaro que es Amancio Prada.

Concierto The Limboos

Cuándo: Sábado 25 a la 22:00h

Dónde: Sala Jagger

¡Disfruta de The Limboos en vivo mientras presentan su nuevo álbum 'Off The Loop' (Penniman Records, 2024) en la Sala Jagger de Lugo! Un evento imperdible para los amantes de la música que no querrán perderse esta emocionante actuación en directo.