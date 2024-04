Mejoras en las instalaciones de deporte de Frigsa y As Pedreiras

El ejecutivo de Paula Alvarellos, a través de la concejalía de Xuventude e Deportes que dirige Jorge Bustos, acaba de optimizar el funcionamiento de las piscinas de Frigsa y As Pedreiras con varias intervenciones de carácter técnico en los sistemas hidráulicos y eléctricos de estos complejos. El objetivo de estas intervenciones, según informó el Concello, es modernizar las principales instalaciones acuáticas municipales, que además registran una importantísima actividad deportiva durante los siete días de la semana, al tiempo que se garantiza un funcionamiento óptimo de estos complejos reduciendo así los riesgos de incidencias en sistemas estratégicos para su operatividad.

El gobierno local renovó parte de la red de distribución energética del centro deportivo situado en el parque de A Milagrosa y acometió varias mejoras en los vestuarios encaminadas a mejorar la comodidad de los usuarios. Por su parte, en el complejo de la zona sur se modernizó el sistema de climatización del vaso, se mejoró el aislamiento y se renovó la pintura de la zona del gimnasio, así como de otras dependencias del centro.

Asimismo, en las últimas semanas, se realizaron pequeñas actualizaciones en el pabellón municipal de O Palomar, en el polideportivo de A Piringalla, en As Termas, en los campos de A Cheda y As Gándaras y en el campo de Galegos, con una inversión superior a los 30.000 euros.

En los últimos meses, desde que se comenzó a implementar el nuevo plan dinámico de intervención en las instalaciones deportivas municipales, la inversión total en distintas mejoras supera los 120.000 euros.

"As piscinas de Frigsa e As Pedreiras son instalacións que albergan unha enorme actividade ao longo de todo o ano. Non debemos olvidar que, ademais do uso individual, alí desenvólvense programas municipais para todas as idades, entrenamento de clubes e numerosas competicións, polo que requiren un mantemento exhaustivo", apuntó el concejal Jorge Bustos.