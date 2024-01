La mejora de las infraestructuras y los servicios copa los deseos de los lucenses para este año

Cuando comienza el año todos los ciudadanos se proponen unos objetivos a cumplir. Unos son personales, los machacones de perder peso o dejar de fumar; otros laborales y hay unos terceros que aluden al lugar en el que viven. Este es el caso de 12 conocidos lucenses que explican lo que le piden al recién estrenado 2024 para la capital de la provincia.

Una de las demandas más comunes es la de mejorar las infraestructuras, lo que redundaría en que las empresas lucenses sean más competitivas y retengan talento y que la ciudad crezca.

El resumen general de los lucenses lo realiza Luis Abelleira en su deseo para este año: "Que nos pongan al mismo nivel que las otras tres provincias gallegas en el tren de alta velocidad y autovías". El presidente de la Asociación Provincial de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios (Aprevar) propone además "la agilización y armonización entre las administraciones de todas las gestiones para los nuevos emprendedores" y la redacción de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) "nuevo y moderno".

Otro empresario, Francisco Dorado, que es consejero delegado de la asociación de O Ceao y As Gándaras, solicita, por una parte, algo que parece utópico, que "los políticos no pelearan tanto entre ellos y que miraran más por la ciudadanía", y, por otra parte, una batería de infraestructuras, como que el nuevo auditorio entre en servicio; una zona de baño público; que se implante otro sistema Ora para facilitar el aparcamiento en el centro, que lleva sin operar desde hace ocho años y medio, y que se dé una nueva vida al antiguo cuartel de San Fernando, ya que "ahora sería el momento porque está todo en obras, después tendríamos que volver a meter máquinas y estropear parte de lo que se ha hecho".

Bibí Bouza: "Que terminen pronto las obras del centro y se pueda volver a pasear con tranquilidad por las calles peatonales"

Coincide con esa última propuesta la presidenta de la Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo (Aelu), Anjhara Gómez, que demanda "la realización del tan ansiado museo de la romanización, lo que conlleva una urgentísima rehabilitación del cuartel de San Fernando". Y en segundo lugar pide "acciones de protección y expansión" de los entornos naturales urbanos y periurbanos" y que "no se dañen", como supondría la Ronda Este o la tala de árboles en Santa María.

"Vivimos en una ciudad con una extraordinaria riqueza cultural y natural, cuyo cuidado y promoción es fundamental para mantener y aumentar la calidad de vida de los lucenses", afirma.

También le preocupa el cuidado del entorno natural al cocinero del grupo Nove y dueño del restaurante Paprica, Álvaro Villasante, que ansía que "Lugo sexa unha cidade aberta ao río Miño porque sempre viviu de costas a el" y promocionarlo para el turismo. Por eso requiere una zona de baño público en As Saamasas y la limpieza y el cuidado de las riberas fluviales porque advierte que "vivimos nunha Reserva da Biosfera e parece que lle damos máis importancia a todos os patrimonios menos a este que ten un valor incalculable".

Ni llegadas, ni salidas. Las infraestructuras también son el caballo de batalla para el enfermero, divulgador sanitario y escritor Héctor Castiñeira, padre del personaje Enfermera Saturada, que le ruega al año nuevo que "llegar y salir de Lugo no sea una odisea digna de los grandes exploradores de la historia". Añade, con sarcasmo, que "intentar alcanzar cualquiera de las otras capitales gallegas sin sufrir un reventón en una rueda, ser arrollado por una manada de jabalíes o padecer desvíos inesperados por un derrumbe se antoja casi imposible".

Héctor Castiñeira critica que "la estación de tren lleva años convertida en un apeadero fantasma, donde sobre sus vías solo circula polvo y las únicas aves que se avistan son las migratorias, y conseguir billete en uno de los pocos autobuses que parten hacia la capital del país tampoco es sencillo", carencias que no descarta que, en vez de ser "consecuencia de décadas de abandono y olvido", respondan a "un intento desesperado por aumentar la población" de Lugo porque "si no tienen forma de salir, se quedarán".

Menos sarcástico, pero tan crítico es el guía turístico Guido Álvarez, que exige más infraestructuras "para deixar de ser unha cidade desconectada" porque dice que "mentres non resolvamos este problema non deixaremos de ter un enorme hándicap para ser unha cidade máis próspera na que a mocidade non teña que emigrar para atopar traballo".

Guido Álvarez considera "unha vergonza" que Lugo no cuente con "trens decentes á Coruña, Santiago, Ourense e aos aeroportos" porque si los tuviese los lucenses se podrían quedar a vivir en la ciudad e ir a trabajar a otras urbes y los de otras podrían hacer lo mismo.

Y su segunda propuesta es que "se comece a apostar de verdade por conseguir que a cidade histórica de Lugo sexa declarada Patrimonio Mundial", a lo que contribuiría, a su entender, que se terminen las rehabilitaciones pendientes en A Tinería, lo que sería "un estímulo importante para o turismo cultural, con grandes beneficios sociais e económicos".

La directora del IES Sanxillao, Ángela Gómez, pide la mejora del transporte público, la del tren "favorecería la comunicación de Lugo con otras ciudades, por ejemplo con Santiago" y la del bus urbano con "nuevas rutas e incrementando la frecuencia" porque hay "zonas mal comunicadas, como la Ronda das Fontiñas".

Asunción Castiñeira, sindicalista de la CIG: "Un avance na negociación colectiva que permita mellores salarios e menos precariedade"

Esta profesora postula además que se reforme el carril bici porque "no permite llegar de manera directa desde el extrarradio al centro"; más contenedores de vidrio, plástico y cartón; que se amplíe el horario del punto limpio "para una mayor eficacia y facilidad de los usuarios" y más actividades culturales para "proyectar Lugo y provincia al mundo y poder llevarlas a cabo en el nuevo auditorio".

Campus Terra. Hay varios consultados que arriman el ascua a su sardina. La directora de la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, Rosa Romero, desea que se reconozca que las titulaciones impartidas en este centro del campus de Lugo "son fundamentais para o mantemento e a modernización do tecido produtivo da nosa sociedade". Demanda alquileres de vivienda "asequibles" para los estudiantes y una nueva residencia universitaria. También aboga por unas infraestructuras "axeitadas" y porque "nos deixemos de eufemismos para referirnos á violencia machista e que por fin se acabe con ela".

Se suma a ese anhelo de que se ponga fin a la "lacra da violencia machista" la responsable de la federación de servicios de la CIG, Asunción Castiñeira, que solicita, por una parte, que se resuelva la huelga en el sector de la limpieza que ya ha cumplido tres meses; por otra parte, "un avance na negociación colectiva a nivel xeral que permita unhas condicións de vida digna ás traballadoras e traballadores da provincia de Lugo, con mellores salarios e menos precariedade", y en tercer lugar, un cambio de Gobierno en la Xunta el próximo 18-F para "recuperar medios e calidade nos servizos públicos".

Por otra parte, la presidenta del Colegio de Enfermería, Lourdes Bermello, pide para los lucenses "salud y que entiendan lo importante que es cuidarse", que "la ciudad siga siendo tranquila y agradable para poder caminar y disfrutar de sus espacios" y, a nivel sanitario, que aumente el número de enfermeras en Atención Primaria para que "puedan seguir cuidando de los ciudadanos tan bien como hasta ahora".