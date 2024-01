La mejor tortilla de patatas de Galicia se hace en Lugo

La Guía Repsol lo tiene claro: la mejor tortilla de patatas de Galicia no está en Betanzos, sino que se hace en la Taberna Daniel.

Aunque este emblemático negocio, ubicado en la Rúa Bispo Basulto de Lugo, destaca también por otros pinchos y tapas, la tortilla es sin duda su plato estrella. "Se preparan tres tipos distintos: la clásica, una tortilla jugosa en su punto exacto de cocción; la especial, que incluye tres ingredientes tan sabrosos como el chorizo, el jamón y el pimiento; y la que lleva zorza", destaca la Guía Repsol sobre el local.

La encargada de darle forma a estos platos es Mariluz Fandiño, responsable de la cocina de la Taberna Daniel desde hace diez años, quien afirmó haber sentido un "subidón de ánimo" tras conocer la noticia de que su tortilla es la mejor de la comunidad.

"Non me considero a mellor cociñeira de tortillas, penso que o segredo está no cariño co que a fago", declaró Mariluz a la TVG.

El secreto de la mejor tortilla de patatas de Galicia

Las tortillas son la especialidad de la Taberna de Daniel desde que Daniel Romay abrió el negocio en 1978 y su demanda aumentó con el paso de los años.

Daniel Romay, fundador del negocio, y su hijo Pablo, gerente desde 2020. VICTORIA RODRÍGUEZ (AEP)

Su secreto está en que presentan una textura gruesa y jugosa, pero cuajada en la boca. Un difícil equilibrio, sin caer del lado de lo crudo, pero tampoco en el paladar poco agradable de un huevo hecho de más.

La elección de una buena patata también ayuda, aunque tan importante como el buen producto es ponerle cariño en la cocina, tal como subrayan los propietarios del establecimiento.

La tortilla de la Taberna Daniel, solete de la Guía Repsol

Su emblemático plato le valió el pasado mes de diciembre a la Taberna de Daniel un solete de la Guía Repsol en el apartado de bares y tabernas, al que también se hizo merecedor por sus pinchos y tapas, entre los que destaca el contundente huevo frito y su cocodrilo, denominación que se le da a un genial raxo que también es un referente la carta de raciones.

Es una opción más que recomendable, al igual que un rico lacón cocido, regado con aceite de oliva virgen y con un toque de pimentón, que sirve tanto para picotear en tablas como para segundo plato.