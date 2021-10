Bibí Bouza: "El mejor fue cuando con 15 años pude ir al baile del Círculo"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Mi primer recuerdo es de hace muchos años cuando, de la mano de mi padre, íbamos al campo de la feria. Entonces estaba en donde ahora está la estación de autobuses y O Vello Cárcere y recuerdo que, como cosa súper excepcional, comíamos algodón de azúcar.

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

El mejor San Froilán fue uno de cuando tenía 15 años y era una adolescente. Ese año mis padres me dejaron ir a los bailes del Círculo y quedarme hasta las 22.00 horas, algo inusitado en mi vida cotidiana.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

El de Chambao en el año 2015 en la Praza de Santa María.

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

No volvería a montarme en las barracas. Mi cuerpo ya no aguanta ese ritmo.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Me quedo con la Tómbola del Jamón. Recuerdo ir con mi madre de pequeña y era muy divertido, a parte de habernos llevado algún jamón para casa.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

Cuando era jovencita me lo gastaba en comer garrapiñadas y algodón de azúcar, algo que no se encontraba habitualmente en las tiendas de Lugo. Y hoy en día me lo gasto en comer el tradicional pulpo á feira.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

Incluiría en el programa de fiestas más actividades en la calle a pesar de que ya hay bastantes. Creo que es la mejor manera de dinamizar la ciudad para que las personas sientan que hay fiesta y que estamos en fiestas. Es sinónimo de animación. También me encanta, por ejemplo, oír y ver las actuaciones de las diferentes charangas. Por otro lado, creo que no prescindiría de nada de lo que forma la programación de las fiestas, me gusta el San Froilán tal y como es.