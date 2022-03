Más de 80.000 visitas solo a través de Facebook, miles de veces compartida en todas las redes sociales y centenares y centenares de comentarios y reacciones. La noticia publicada el fin de semana pasado en El Progreso sobre dos jinetes que dejaron ‘aparcados’ sus caballos para irse de vinos por Augas Férreas cabalga a galope tendido desde entonces, convertida en un fenómeno viral.

Pero, además, la noticia ha sido catalizadora del mejor humor e ingenio de los lectores, muchos de los cuales han aprovechado para ironizar con el cuestionado carril bici que se está creando en Lugo y reclamar la creación de un "carril caballo".

"Al precio que está la gasolina... tendrán que hacer un carril caballo" o "para cuándo un carril caballo. Y crear más plazas de amarre de caballos (ya que ya no hay aparcamientos para motos... ya no es opción para ir al centro)" son solo una muestra de las reacciones de los lectores en este sentido.

Otro grupo notable lo formaron los que relacionaron esta forma de transporte hacia las zonas de ocio con la imparable subida de los precios de los combustibles: "No da para más con el precio de la gasolina, toca sacar el caballo o el burro, el consumo es mínimo y limpia las orillas de la carretera", opinaba una de las usuarias de la cuenta de Facebook de El Progreso, a la que otros apoyaban señalando el caballo como "el futuro".

No faltaron tampoco quienes criticaban a los dos jinetes por el supuesto maltrato animal que podría implicar, en su opinión, el uso de estos nobles animales para ir de vinos por la ciudad, si bien no son menos los que han defendido que "el caballo es un vehículo, el primer vehículo de la historia, y lo aparcan donde les sale del... Mientras los animales estén bien cuidados no están haciendo nada malo".

Otros iban más allá y, recordando el refrán castellano "hombre a caballo, en cada venta echa un trago", reclamaban divertidos que se pudieran atar a la puerta de los bares del centro, como en los salones del Oeste.

En cualquier caso, en opinión de otros está claro que no podría generalizarse su uso sin atender al problema de los excrementos: "¿Llegará con la bolsita de perro para coger las cacas? Ya veo al Concello poniendo un dispensador de bolsas para caca-ballo".