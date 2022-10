Éxito de Expolugo A Rural, con unos 7.000 visitantes

Expolugo A Rural cerró este domingo después de recibir la visita de unas 7.000 personas, según destacaron los organizadores. El gerente del Pazo de Feiras, Rubén López, definió como "totalmente abraiante" el éxito de convocatoria y considera la muestra un evento consolidado "con moito atractivo para quen ven a celebrar o San Froilán", ya que pueden observar un catálogo selecto de las mejores variedades de razas autóctonas.

En la última jornada de la feria se efectuaron varias entregas de premios de distintos concursos de razas autóctonas celebrados estos días, que corrieron a cargo de la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias. Uno de ellos fue el de can de palleiro, recibió el de mejor ejemplar del XX Monográfico Raza Can de Palleiro Lía, de Hugo Pastoriza; y el de mejor ejemplar de Raza Can de Palleiro 2022 Narco, de Francisco Ponte.

En el VII Concurso Monográfico Provincial da Raza Galiña de Mos resultaron ganadores en la categoría de gallinas y por orden: Luis Fernández Fernández, de Riotorto; José Zapata Sánchez, de Castro de Rei, y José Luis Freire Castedo, de Pol. En la de gallos los tres premios, por orden, fueron para Beatriz Canto Edrosa, de Castro de Rei; José Luis Freire Castedo, de Pol, y Gonzalo Rodríguez Lamblín, de O Saviñao.

Foto de familia de los premiados en A Rural. SEBAS SENANDE

En el IV Concurso Monográfico Provincial da Raza Porco Celta se reconoció en la categoría machos reproductores a Antonio Díaz, María Teresa Teijo y Óscar Santos. En la de hembras reproductoras se entregaron galardones a Digna Portela, Dolores Eiras y Nando López.