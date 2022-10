¿Mejor baile o lírica medieval?

Los mayores disfrutaron este lunes de su día con una animada verbena de San Froilán en la Praza Maior que la lluvia caída en las horas previas no impidió que tuviera bastante público. La orquesta Stereo fue la encargada de poner la música para abrir una jornada en la que luego también habría varios conciertos, como el que dieron en el escenario de A Mosqueira los metaleros lucenses de Arrhytmia.

La actuación de la orquesta en la Praza Maior. SEBAS SENANDE

Pero el plato fuerte de la jornada fue la actuación por la noche del cantautor fonsagradino Xoán Curiel en la Praza de Santa María, quien puso música a algunos poemas de la lírica medieval gallego portuguesa.

Galardonado con el premio Martín Codax de Música y con muchas de sus canciones traducidas al portugués, alemán e inglés, Xoán Curiel estuvo precedido en el escenario por la pandereteira Branca Villares y el zanfonista Pablo Pintor.

Ariel Rot y Kiko Veneno

Para la jornada de este martes, víspera del festivo nacional del Pilar, los conciertos más destacados son los que ofrecerán, a las nueve de la noche Rocío Márquez y Bronquio, que pondrán la nota de flamenco a las patronales de este 2022, y la actuación de Ariel Rot y Kiko Veneno, que traerán a la ciudad la gira "Un país para escucharlo", basada en el programa homónimo de TVE. Su actuación comenzará a las diez de la noche en la Praza Horta do Seminario y, una hora antes, ejercerán de teloneros Berta Franklin.

En Santa María también actuarán a las ocho de la tarde los lucenses Nebra y, a las once, No Reply. Además, durante la jornada habrá pasacalles a cargo de grupos de Cántigas e Frores, Tambukada o Caivanca.

La animación ya de madrugada llegará de la mano de la Duendeneta en la Praza da Soidade.

El programa completo para este martes

▶ 11.30 h. Pasacalles a cargo de Caivanca por la calle Quiroga Ballesteros, el mercado municipal, la plaza de abastos y la Praza de Santo Domingo.



▶12.00 h. VI Cultura e tradición no Camiño. Demostración de elaboración de caligrafía, encuadernación y exposición de colchas. Hasta las 20.00 horas en el centro cultural O Vello Cárcere.



►17.30 h. PIG S Espectáculo teatral itinerante de Campi Qui Pugui por la Praza Maior, Rúa Raíña y Campo Castelo.



▶18.30 h. Panoli Kabareta de Ganso & Cia en la carpa de San Froilán Miúdo.



▶19.00 h. Pasacalles de Cántigas e Frores por la Rúa Quiroga Ballesteros, Praza de Santo Domingo, Rúa Doutor Castro, Praza Maior y Rúa Bispo Aguirre.



▶19.30 h. PIG S. Espectáculo teatral itinerante de Campi Qui Pugui por la Praza Maior, Campo Castelo y Bispo Aguirre.



▶20.00 h. Pasacalles a cargo de Tambukda por el recinto histórico, zona dos viños.



▶20.30 h. Entrega de la XVI Edición de los Premios de El Progreso al Deporte Lucense en el auditorio municipal Gustavo Freire.



▶21.00 h. Concierto de Rocío Márquez & Bronquio en Santa María. A las 20.00, tocan como teloneros Nebra.



▶22.00 h. VI Concurso Miss Deusa 2019 en A Mosqueira.



►22.00 h. Concierto de Ariel Rot & Kiko Venerno Un país para escucharlo en la Horta do Seminario. A las 21.00, teloneros: Berta Franklin.



▶23.00 h. Concierto de No Reply en la Praza de Santa María.



▶23.00 h. Verbena con la orquesta Fania Blanco Show en la Praza Maior.



▶00.30 h. Sesión de la Duendeneta en la Praza da Soidade.