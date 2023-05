Medio centenar de tractores siguen aparcados en la Ronda 24 horas después de la manifestación

Medio centenar de tractores permanecen aparcados en la Ronda da Muralla 24 horas después de la segunda manifestación de los ganaderos de Suprema en Lugo para exigir precios dignos.

El retén agrícola, de unos 350 metros de longitud, ocupa el carril izquierdo de la Ronda, el más próximo al monumento, desde el cruce con la Rúa do Teatro hasta la Porta de San Fernando.

La Asociación Gandeiros Galegos da Suprema asegura que mantendrá "indefinidamente" los vehículos agrícolas colapsando el tráfico en este tramo de la Ronda de la capital lucense hasta que Xunta y Gobierno central atiendan sus demandas.

Una movilización caliente y estruendosa

La manifestación de este jueves fue caliente y estruendosa. Arrancó frente a la delegación territorial de la Xunta, una vez que aparcaron sus decenas tractores, que accedieron a la Ronda escalonadamente por la Avenida da Coruña, y tras prender fuego a una alpaca de paja, que un ganadero saltó como si estuviese disfrutando de las tradicionales hogueras de San Juan. Pero la de este jueves era una cita reivindicativa, no lúdica.

Y fue una movilización ruidosa porque los cientos de participantes hicieron sonar cencerros, silbatos y bocinas y explotaron petardos.

La marcha, que se inició tras un tira y afloja entre los promotores y las fuerzas de seguridad por su demora, iba encabezada por las pancartas con los lemas Un prezo xusto para a nosa carne y Basta xa, nin prezo nin axudas.

La sociedad de caza y pesca de A Fonsagrada también quiso expresar su respaldo con tres pancartas, una de ellas rezaba Gandeiros e cazadores non piden a extinción do lobo, senón o seu control poboacional.

Los manifestantes, que recibieron a su paso el apoyo en forma de aplausos de los ciudadanos que se asomaban a las ventanas o que simplemente se cruzaban por la calle, profirieron consignas como Precios xustos para nosa carne o Basta xa, o rural está morrendo.

Las cabinas de sus tractores se convirtieron en un escaparate de sus demandas, con mensajes como Os mellores bombeiros son os gandeiros, A nova PAC = fame, O rural sen relevo xeracional, Se o campo non produce, a cidade non come o Cando lexislarán para protexer aos gandeiros dos ataques do lobo?.

Cuando la cabeza de la manifestación casi alcanzaba el cruce de la Rúa Bolaño Rivadeneira con Quiroga Ballesteros, la cola acababa de acceder por la Porta de Bispo Odoario de la muralla. El presidente de la Asociación Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, aseguraba que hubo "máis participación" que en la de abril.

Antes de regresar al punto de partida, la marcha hizo un prolongado alto ante la Subdelegación del Gobierno, en la Praza de Armanyá. Allí se vivieron unos momentos de tensión cuando se registró una lluvia de huevos contra la fachada de esta institución. Una veintena de agentes antidisturbios de la Policía Nacional, que hasta entonces se limitaron a escoltar la movilización, se enfundaron el casco y se desplegaron por la plaza. Pero no llegaron a intervenir.

Los ganaderos volvieron a prender fuego a una alpaca de paja, pero esta vez ya no hubo saltos sobre ella, simplemente dejaron que se extinguiesen las llamas.

A los manifestantes se volvieron a sumar políticos como el alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, que reiteraba que el sector es un pilar esencial para su municipio, o la edil de Ciudadanos en Lugo, Olga Louzao, cuyo marido es ganadero.