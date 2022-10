La medida de instalar puertas automáticas cae en saco roto

Una semana después de que entrase en vigor el decreto de ahorro energético del Gobierno central, que contempla instalar puertas automáticas en establecimientos de atención al público como comercios u hostelería, esta medida ha caído en saco roto en la capital lucense.

Las empresas de montaje de puertas automáticas aseguran que la demanda no se ha incrementado y las patronales de los dos sectores más afectados sostienen que a los comerciantes y a los hosteleros les preocupa más el precio de la luz y del gas cuando se avecinan meses de caída de ingresos y que además muchos de los locales ya cuentan con dispositivos para que se cierren sus puertas, que permiten mantener la temperatura interior y evitar el despilfarro de energía.

Las patronales advierten que no es un problema de falta de concienciación de ahorro energético por parte de sus asociados, sino económico. El coste medio de estos dispositivos es de al menos unos 3.000 euros.

"No hemos notado absolutamente nada. El movimiento es el normal. No ha aumentado la carga de trabajo, ni siquiera la petición de presupuestos", afirmaba este viernes Raquel Agrelo, de la firma Automatismos Julio, quien añadió que los encargos que tienen son de empresarios que pretenden "mejorar sus locales", pero no por el afán de atender el decreto de ahorro energético.

"Por ahora hay muy poquita demanda, por no decir que es prácticamente inexistente", coincidía con esta apreciación el representante de otra empresa lucense de instalación de puertas automáticas, que prefirió no facilitar su identidad.

Precios disparados

Los portavoces de ambas firmas precisaron que el desembolso medio que tendrán que hacer los empresarios de locales climatizados con acceso desde la calle, a los que obliga este decreto, es de unos 3.000 euros, aunque ese importe será más cuantioso si precisan, por ejemplo, cierres de seguridad y sistemas de desbloqueo o de emergencia.

Raquel Agrelo explicaba que el precio de las puertas automáticas se ha disparado, debido a que durante la pandemia ha subido "casi de semana en semana" el coste del aluminio y este año lo ha hecho también el del vidrio laminado, los dos principales componentes de estos dispositivos.

Aunque por ahora en los dos principales sectores afectados no existe preocupación ni rechazo ante las consecuencias que pueda tener su incumplimiento, el decreto contempla unas cuantiosas sanciones económicas, que ascienden hasta los 60.000 euros en el caso de infracciones leves, hasta seis millones si se consideran graves y hasta 100 millones las muy graves.

Un gasto que "no pueden asumir"

El presidente de la Federación de Comercio tanto lucense como gallega, José María Seijas, aseguraba este viernes que esta es una medida "notoria" que el sector "no puede asumir". Precisaba que a nivel nacional solo la ha adoptado has el momento "el 10%" de los afectados, que sí cumplen otras, como las del apagado del alumbrado de los escaparates.

José María Seijas hacía hincapié en que los comerciantes son "los primeros interesados" en comprobar "todos los días" cómo pueden hacer para reducir su gasto energético.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (Apehl), Cheché Real, considera que "no es el momento adecuado" para aplicar esta medida.

Explicaba que los hosteleros lucenses están "más preocupados" porque después de las fiestas del San Froilán el importe de la factura eléctrica se va a mantener, ya que "no pueden apagar frigoríficos, congeladores, botelleros...", mientras que los ingresos van a disminuir "un 40%" de media, como es habitual en esta época del año, según precisaba.