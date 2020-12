Los médicos no ven preparados los centros de salud para una vacunación masiva

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el doctor Lorenzo Armenteros, advierte de que, "en la situación actual" y ante "una teórica vacunación masiva" de la población, la Atención Primaria "no estaría preparada" para esta campaña porque "no se ha reforzado" con más personal. "Seguimos en la misma situación que hemos tenido a lo largo de toda la pandemia. No se ha realizado ningún refuerzo en cuanto al personal", insiste.

Lorenzo Armenteros, que es médico en el centro de salud Illas Canarias, señala que se "está haciendo una formación específica" en los centros de salud de cara a la administración de las dosis de Pfizer que prevén llegar a España este fin de semana, porque "tienen unas condiciones particulares de conservación", pero reitera que la "falta de personal" hace que la Primaria "no estaría preparada".

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia recomienda que las cenas y comidas de estas fechas se celebren en lugares que se puedan ventilar "cada cierto tiempo" para que el aire circule "de una forma activa".

Otro de los consejos para evitar contagios de covid es extremar la "precaución" en la mesa, que debe ser montada y retirada "siempre por la misma persona y, a ser posible, que sea esta la que sirva todos los elementos de la comida o cena".

El doctor Lorenzo Armenteros también recomienda que "las raciones deben de estar partidas y repartidas" y que se manipule "lo menos posible cualquier elemento de la casa".

A su vez, aconseja que se tenga "hidrogel a mano" y que se emplee la mascarilla, mientras sugiere que no estaría de más "contar con unas pinzas" para la recogida de alimentos.