El Hula estrena médicos residentes en varias áreas con ganas e ilusión

La formación de residentes es una actividad fundamental para un servicio. Supone un reto para sus profesionales y si, como se dice, la mejor forma de aprender es enseñar, contribuye a prestar una mejor asistencia, al obligar a repasar y actualizar la manera en la que se presta.

El Hula lleva desde su apertura sumando nuevos servicios a los que dan formación Mir y, en este reportaje hablan los dos primeros residentes de los que se incorporan este año, Medicina Intensiva y Oncología, y el segundo de Cardiología, que por primera vez recibe uno sin que le afecte el cupo autonómico.

Alejandra Cambiazo, Residente de Medicina Intensiva : "El servicio se esfuerza para que estés a gusto"

Cuando Alejandra Cambiazo estudiaba Medicina en la USC se planteó la posibilidad de hacer especialidades como Pediatría o Digestivo, pero a ninguna de ellas se veía dedicándole toda su vida laboral. Cree que en la carrera se pasa muy por encima de Medicina Intensiva y los estudiantes salen poco familiarizados con ella. No fue hasta que empezó a preparar el Mir cuando la idea de trabajar en la Uci empezó a tomar forma.

Alejandra es de Lugo, de forma que conoce el hospital como paciente y ahora como médica. "Hice el rotatorio de sexto en el Hula y me gustó mucho. Es un hospital nuevo, con muy buena infraestructura y muy buena formación", asegura. Pero en esa ocasión no pasó por Uci.

Alejandra Cambiazo destaca la infraestructura de la Uci y la implicación de sus compañeros con la formación

Lo hizo al acabar el examen Mir, cuando tenía que elegir plaza y se ofertaba la de Lugo por primera vez. "Contacté con la jefa del servicio del Hula, que me lo enseñó, me presentó a los compañeros, conocí la Uci y me gustó mucho. Y ahora veo que no me he equivocado", asegura.

Antes de decidirse por completo se planteó más opciones. Viajó, por ejemplo, a Cádiz a ver las de otros hospitales, atraída por la experiencia de vivir fuera y en una ciudad con mejor tiempo. "Pero no tenían nada que ver, nada", admite.

"La Uci del Hula está muy bien. Ves otras que se pueden comparar. En esta todos los boxes están cerrados, con un ordenador a pie de cama, cuando en otros hospitales se siguen usando gráficas en papel. Es un servicio joven e implicado, que hace todo lo posible para que estés a gusto y puedas formarte bien; que, por ejemplo, cuando tengas que rotar por otros servicios siempre tengas a alguien de referencia a quien puedas preguntar dudas. En un momento como este, el de iniciar la residencia, en el que todo son dudas y miedos, eso es muy importante", dice.

Gonzalo de urbano, Residente de Cardiología: "Es un servicio joven y con interés en docencia"

Gonzalo de Urbano no es el primer residente de Cardiología del Hula, es el segundo, pero, de alguna manera, también él encarna un hito en el servicio. Galicia cuenta con lo que se llama el cupo autonómico en esta especialidad. Esto quiere decir que hay habilitadas 11 plazas de formación para residentes en los hospitales de la comunidad (3 en Santiago, 3 en A Coruña, 3 en Vigo, 1 en Pontevedra y 1 en Lugo), pero se ofertan cada año solo ocho. Los residentes pueden elegir el hospital que prefieran pero cuando ocho de ellos han seleccionado plaza las otras dejan de estar disponibles.

Para evitar que hospitales de menor tamaño se vean sistemáticamente perjudicados, los servicios rotan cada año las ofertas. Un año, uno de los que cuenta con tres plazas ofrece solo dos y Lugo y Pontevedra, alternativamente, la suya. El año pasado el Hula incorporó a su primer residente de Cardiología y, este año, aunque no parecía tocar, Gonzalo, eligió plaza también en Lugo, prescindiendo de la de Santiago o Vigo.

El crecimiento del servicio en los últimos años, con la incorporación de nuevas técnicas, ayudó a Gonzalo de Urbano a decidirse

"Por un lado, lo decidí por una cuestión personal, por mi pareja. Por otro, ya llevaba años en Santiago y me atraía ir a otro sitio y, en Vigo, cuyo hospital está también muy bien, sería el tercer residente. Vine a Lugo a ver el servicio y me pareció que la formación era muy buena y que el servicio era un servicio joven, motivado, con interés en la docencia", dice.

También le atrajó el crecimiento de Cardiología en los últimos años. "Tiene Hemodinámica independiente, mucho volumen de pacientes, las instalaciones son muy nuevas y, de todas aquellas cosas que no hay en Lugo, como Cirugía Cardíaca, o las unidades de coronarias en las que son los cardiólogos los que llevan al paciente crítico, ofrecen la posibilidad de hacer rotaciones", explica Gonzalo, que es también el residente con el mejor número en el examen Mir que ha tenido el Hula. Por ahora le interesa el tratamiento de arritmias, pero admite que, con solo un mes y medio de su período de especialización, eso aún puede cambiar.

José antonio Folgueira, Residente de Oncología: "É dos hospitais galegos con máis ensaios clínicos"

José Antonio Folgueira eligió Oncología precisamente por lo mismo por lo que cualquiera se da cuenta de que es una especialidad dura. "Acompañas ao paciente nun momento moi complicado. De calquera xeito, non é como antes, agora se lles pode ofrecer máis tratamentos2, apunta.

Vecino de Outeiro de Rei, estudió la carrera en Santander y allí tuvo un profesor de Oncología motivador, artífice de clases atractivas, con mucho debate, y eso también ayudó a que se decidiera.

Finalmente, la coincidencia de una doble característica. "É unha especialidade xeral, na que se trata ao paciente como un todo. Eu quería eso, falar co paciente, pensar nel en conxunto. E tamén ten a posibilidade de facer investigación", explica.

Las posibilidades en investigación del servicio en el Hula fueron clave para la elección de José Antonio Folgueira

Eso también pesó en la elección del hospital. "Ofrece todos os tratamentos do cancro e, en investigación, é dos hospitais galegos que participa en máis ensaios clínicos. Ten ademáis un laboratorio de Nanoproteómica e outro de Oncoloxía Molecular e Xenómica e, cando viñen a visitar o servizo, vin que tiña xente nova, activa e que me fixeron sentir moi cómodo", apunta sobre lo que acabó de ayudarle a decidirse.

Lleva su primer mes y medio en la planta de hospitalización de Oncología. Lo que más le ha llamado la atención en este período es la manera en la que sus compañeros se relacionan con los pacientes, el ejercicio de la empatía.