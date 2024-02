Parece convencida de que o BNG dará a volta á política galega e ten un discurso cheo do que considera prioridades. En esencia, ve urxente cambiar case todo.



Di nos mitins que hai que facer historia. Como se fai?

Hai que mobilizarse; así se pode facer historia o 18 de febreiro.



Ademais de apelar ao cambio, ten un discurso moi definido en cuestións como a da enerxía. O BNG rexeita o actual modelo eólico. Cal é a alternativa?

Hai que cambiar o modelo que temos, que é dos anos 90, por outro máis respectuoso co medio. Hoxe hai unha conciencia ambiental e o sistema ten que ser máis planificado e ordenado, e tamén consensuado coa comunidade, sobre todo nos espazos rurais. E precisamos un desenvolvemento enerxético que repercuta no territorio e que sexa xusto coa poboación. Para iso defendemos unha tarifa eléctrica que reduza a factura a empresas e familias, porque un gran produtor como nós non pode seguir soportando custos de transporte, ademais dos ambientais. Defendemos unha empresa pública que nos permita participar como sociedade tanto da produción como da distribución da enerxía. E tamén é precisa a participación da Xunta na produción, para que reverta sobre todo no desenvolvemento industrial. Hai que industrializar Galiza, que boa falta nos fai.

Toca o tema da industria, crítico e pendende de grandes decisións, por exemplo: Altri si ou non?

Nós queremos claridade, sobre todo. Pero para o BNG o máis importante é desenvolver proxectos que teñan que ver coa produción que existe de materias primas no noso país, pechar ciclos produtivos. O máis importante é transformar esa materias primas que producimos enormemente no noso país, e estou pensando no leite, na produción agraria o no sector forestal. Somos a novena potencia europea en masa forestal, en cortas, e temos o 50 por cento da produción de madeira de todo o Estado, pero a maior parte vai a derivados de primeira transformación e necesitamos encamiñarnos ao peche de ciclos produtivos de máis valor engadido. Temos que xerar riqueza, non só producir materias primas para que sexan transformadas noutras partes.



Que faría con Alcoa?

Intervención pública. Levámolo dicindo desde o principio. Levamos moitísimos anos con esa espada de Damocles permanentemente enriba, coa ameaza de destrución de postos de traballo, de peche da fábrica de aluminio que afecta a miles de familias de toda a comarca e da provincia. Defendemos que a Xunta e o Estado, man con man, interveñan a factoría para garantir o mantemento dos empregoso e da produción de aluminio primario no noso país, porque falamos dunha cuestión estratéxica e dun material que é de presente e de futuro.



Pon moito o acento nos servizos públicos. Que prioridade marcaría?

Hai dúas cuestións esenciais: sanidade e os servizos a maiores. No aspecto sanitario ninguén pode negar o problema: hai quince anos ías ao médico no mesmo día e hoxe esperas dez ou quince días. É consecuencia de quince anos do PP, que recortou 2.000 millóns na Atención Primaria. Por eso propoñemos un plan de choque de 200 millóns ao ano para situar o investimento público na Atención Primaria no 25% do gasto sanitario.



E de onde imos sacar os médicos para iso?

Ás veces pregunto se son unha especie en extinción. E non. Cada ano saen moitas persoas formadas. O problema é que moita xente marchou, porque se destruíron moitos postos de traballo e porque as condicións laborais fan moi difícil que a xente queira quedarse na Atención Primaria, onde ademais quitóuselles aos profesionais capacidade de decisión.



Que faría coa educación?

Houbo mobilizacións do profesorado polas suas condicións laborais, sobre todo pola redución do horario lectivo para poder prestar unha mellor atención ao alumnado. E iso para nós é unha prioridade. En segundo lugar, hai que fixar poboación e garantir o mantemento das escolas rurais e recuperar a universalidade en servizos como o préstamo universal de libros, que é unha carga moi grande para as familias.

Para fixar poboación hai que garantir que a xente poida vivir do seu traballo dignamente e ter tamén servizos públicos"

Falaba de fi xar poboación e é dun concello que se baleira. Como lograr que a xente quede no rural?

Garantindo unha vida digna. A xente ten que poder vivir dignamente do seu traballo, pero tamén ten que ter servizos públicos. Se non hai colexios, se tes que percorrer vinte quilómetros para ir ao médico, non vas quedar. Non pode haber unha carreira de obstáculos a superar cada día. E para favorecer que a xente viva no rural tamén propoñemos o tícket de 15.000 euros para emprender no rural en sectores distintos ao primario.

Olalla Rodil. XESÚS PONTE

Marque tres prioridades inmediatas cuxa execución o BNG asumiría en Lugo.

O desdobramento do corredor de Nadela, para unir Lugo con Monforte. É unha tarefa pendente que necesitamos para garantir a vertebración territorial. A segunda é priorizar o porto seco de Monforte, que hoxe é unha illa de cemento que representa o abandono do PP, e esixir a conectividade ao Goberno central. E a terceira, e sen ser competencia directa da Xunta, hai que esixir un tren do século XXI.

«Son aforradora e nunca cheguei a ter apuros para acabar o mes»

Cal foi a última vez que colleu un tren ou un bus en Lugo e como foi a experiencia? Con que destino e canto desesperou?

O último tren [antes da súa fallida viaxe do martes a Sarria] eu diría que foi a Santiago e tardei como cinco horas! Fun con Noa Presas, a miña compañeira de Ourense, e a volta fixémola en bus porque a odisea podía eternizarse se volviamos coller o tren. Foi un bo exemplo da falta absoluta de conexións ferroviarias que ten a nosa provincia.



Tivo problemas para chegar a fin de mes algunha vez?

De pasar apuros, non. Cando decidín irme vivir soa e deixar de compartir piso, que foi en 2015, tiven que reorganizarme para chegar a fin de mes porque o salario era limitado, pero sen máis problemas porque son unha persoa bastante aforradora.



Se poidese borrar unha soa cousa do seu currículo, que eliminaría?

Nada. Non me arrepinto de nada. E todo o que decidín facer, aínda que co tempo poida parecer que non foi o máis acertado, é parte da miña traxectoria. De todo se apren de, do malo sobre todo, así que non, non borraría nada.



A sua maior decepción foi…

Ningunha.



Cal é o seu maior defecto (e non diga o perfeccionismo)?

Son excesivamente puntual. Sempre chego antes de tempo aos sitios. E agora, aínda que é bastante difícil, estou intentando adaptarme aos ritmos de Adriana [refírese a súa filla, nada hai uns meses].



Hai quen a ve xa como o futuro a medio-longo prazo do BNG. Vese con esa ambición de liderar o nacionalismo galego nun futuro?

Eu vivo o presente. Estou moi cómoda agora e moi agradecida á miña organización por confi ar en min. Estou disposta a arrimar o ombro e axudar a facer avanzar o proxecto político do BNG na medida das miñas posibilidades, pero non teño máis ambición ca esa.



Cal sería a primeira lei que lle gustaría impulsar no próximo mandato parlamentario.

Unha sería a de igualdade no deporte. Unha das grandes tarefas pendentes é garantir condicións de igualdade, porque segue habendo unha fenda enorme, e non só salarial.