Médicos del Hula se quejan de la escasez de plazas de profesor asociado de la USC

La reciente convocatoria de plazas de profesor asociado de Ciencias de la Salud de la USC —en la que se incluye una nueva y otra de reposición para el Hula— ha molestado a muchos profesionales del hospital que la consideran demasiado escasa y acusan a la Universidad de discriminar a los centros como Lugo, pero también Pontevedra u Ourense, en favor de los de mayor tamaño, como Vigo, A Coruña o Santiago.

En estos momentos, el Hula tiene cinco plazas de profesores asociados, que ocupan el psiquiatra Luis Vila, el ginecólogo Luis Vázquez Illanes, el endocrinólogo Ignacio Vidal Pardo, el cirujano José Conde y la pediatra Alicia Cepedano. En la convocatoria del 1 de septiembre se incluyó la reposición de la del área de Pediatría, ya que Alicia Cepedano se ha jubilado recientemente, y otra más para el área de Medicina, que es la que abarca materias como la Alergología, Cardiología, Digestivo, Hematología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Reumatología, Medicina Intensiva o Medicina Familiar y Comunitaria. Para esa área es para la que se esperaba que se habilitaran más plazas. En este momento tiene una y, cuando se resuelva la convocatoria, tendrá dos, lo que para muchos resulta escaso en cuanto a un área de conocimiento tan amplia.

"No es lógico que solo se añada una plaza cuando un alumno de rotatorio pasa tanto tiempo formándose en el área médica y esta tendría que tener una representación más amplia de profesores asociados", dice uno.

"Lo que parece es que la Universidad está más dispuesta a convocar plazas en los hospitales más grandes, que ya tienen muchas más que en centros como Lugo", apunta otro. Ninguno de los facultativos consultados quiso pronunciarse públicamente, algunos aduciendo que estaban personalmente implicados en la convocatoria ya que se habían presentado a la plaza en liza.

Las plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud (PACS) se habilitan para contar con docentes en los centros en los que se imparte el sexto curso de Medicina o rotatorio. Ese año, los estudiantes no acuden a la facultad, sino solo al hospital, donde tienen que rotar por diferentes servicios hasta cubrir siete materias: Clínica Obstétrica y Ginecológica, Clínica Pediátrica, Clínica Psiquiátrica, Medicina de Familia, Clínica Médica, Clínica Quirúrgica y Servicios Centrales.

Lugo recibe una media de 25 estudiantes cada curso y tendrá 6 profesores asociados, según datos de la USC. A Ferrol llegan 15 estudiantes, con 4 profesores; en Ourense, 25 alumnos para 6 docentes; a Pontevedra, 30 estudiantes para 7 profesores; a A Coruña, 115 alumnos para 28 profesores y a Vigo, 115 alumnos para otros 28 docentes. Santiago es, con diferencia, el centro que más PACS tiene: 25 para un rotatorio en el que se recibe a 100 alumnos, pero otros 130 para los aproximadamente 1.200 alumnos de tercero, cuarto y quinto de Medicina que hacen sus prácticas allí.

Es decir, según los datos de la USC la media de docentes es de cuatro alumnos por profesor y se reproduce de manera similar en todos los hospitales gallegos. Sin embargo, hay médicos del Hula que discrepan y recuerdan que los 25 alumnos son de media y que algún año el centro lucense ha recibido cerca de 40. "Hacen falta más profesores asociados. No es lógico que se espere que la formación recaiga en tanta medida en los profesores colaboradores, no se puede basar en el voluntarismo", destacan y lamentan que la experiencia en esa categoría no tenga ningún valor para acreditarse por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.