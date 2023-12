Médicos de guardia en Nochebuena: "Las enfermedades no entienden de festivos"

Dos médicas de la República Dominicana y uno de Palestina serán los encargados de atender a los pacientes que se acerquen al PAC de A Residencia a partir de las tres de la tarde del domingo. Una de ellas, Ruth Abreu, entiende que hay una razón para esa coincidencia de que todos los facultativos de guardia en el CIS sean extranjeros. "Hay menos posibilidades de que tengas a toda tu familia aquí. Te cuesta menos ‘sacrificar’ ese día porque además sabes que tus compañeros de Lugo probablemente sí tienen muchos familiares con los que reunirse", explica.

Efectivamente, ese es su caso. Su madre acaba de estar de visita pero se ha vuelto a su país y ella se avino sin demasiado problema a asumir la guardia de Nochebuena. "Como médica tienes claro que es algo que en algún momento te va a tocar. Las enfermedades no entienden de festivos ni descansan nunca y alguien tiene que estar para atender a los pacientes. Yo lo hago encantada porque, la verdad, es que me gusta mucho mi trabajo", apunta la facultativa que habitualmente pasa consulta en el centro de salud de Vilalba.

En similar situación se encuentra su compañera Indhira Félix, médica en Fingoi que hoy estará con ella en el PAC. "Me pidió una compañera a la que le tocaba la guardia de hoy si podía sustituirla. A mí me pareció bien. Ella tiene niños pequeños y el mío ya tiene 22 años. No es lo mismo que cuando era pequeñito", explica.

También admite que tampoco se parece la celebración de las fiestas con toda tu familia que cuando lo haces solo con la más cercana. "En República Dominicana nos reuníamos 50 personas. Aquí estarán esa noche mi marido, mi madre y mi hijo", dice.

La doctora Félix lleva trabajando en Lugo, ciudad en la que ya residía, desde 2021. Antes lo hacía en un centro de salud de El Bierzo, pero el sistema de salud de Castilla y León convocó y cubrió la plaza del puesto que ocupaba cuando se encontraba de baja por cáncer. Tras recibir el alta del linfoma se incorporó a trabajar en Lugo. No es la primera vez —y tiene claro que tampoco será la última— que está de guardia en Nochebuena por lo que tiene claro qué casos tienen más posibilidades de encontrarse esta noche en consulta.

"Crisis de ansiedad por las discusiones familiares, infecciones respiratorias porque estamos en la época, cortes que se hace la gente cocinando, por ejemplo", explica. Más avanzada la noche también se ven intoxicaciones etílicas, quizás indigestiones.

La doctora Abreu coincide. "Se ven todas las cosas que se ven en cualquier otra guardia de invierno y además otras propias de estas fechas, como intoxicaciones", explica. De cualquier forma, ambas admiten que la del 24 no es como la guardia del 31. En esa sí hay más intoxicaciones etílicas o por otras sustancias y desde más temprano. Para la doctora Félix, en realidad, "es peor la guardia del día 25 o día 1 que la del 24 o 31, hay muchos más pacientes", apunta.

Por su parte, José Luis Rodríguez, discrepa, por lo menos en lo que atañe a las Urgencias del Hula, servicio en el que ya ha tenido que cubrir muchas otras nochebuenas antes que esta. "Penso que son peores as gardas dos días 26 ou 2 ", puntualiza. Esos días se produce el mismo efecto que suele darse los lunes a lo largo del año y que los urgenciólogos conocen muy bien: muchos pacientes que desistieron de acudir al servicio por ser festivo o a su médico de cabecera por ser fin de semana se ven en situación de tener que ir a consultar.

Esta noche atenderá, fundamentalmente, al mismo perfil de paciente que acude al servicio cualquier otro día. "Pacientes crónicos, maiores e descompensados. Persoas que teñen unha Epoc ou unha insuficiencia cardíaca, tamén diabéticos... As enfermedades non entenden de días festivos", recuerda.

En la mesa del doctor Rodríguez el trabajo provocará que haya alguna silla vacía tanto esta noche como mañana. "En Noiteboa estamos de garda o meu fillo maior, que é neurocirurxán en el Chus e máis eu no Hula; en Navidad, está de garda meu fillo menor, que é residente de Psiquiatría no Hula", resume. Su familia ha asumido que, en una época de tantas reuniones y festivos, siempre le va a tocar guardia a alguno.

Explica que en Urgencias los adjuntos se van rotando para asumir las guardias de los días 24, 25, 31, 1 y 6. El año pasado le tocó el día de Reyes, así que este vuelve a empezar la rueda y tiene que ser Nochebuena. "Estou máis que afeito. Os médicos somos un servizo esencial e traballar nun festivo forma parte da nosa labor", apunta.

Para ayudar a todos los sanitarios de guardia esta noche habrá una cena especial. La cafetería del Hula prepara un menú especial con algún toque navideño —como la presencia de marisco o algún dulce como el turrón— para los sanitarios. El personal del PAC suele encargar un menú especial de un restaurante. En los últimos años lo sirvió el Manuel Manuel.