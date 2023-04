Los médicos gallegos respaldan la huelga en los hospitales pero apenas en Primaria

La huelga indefinida de médicos, convocada por CESM, tuvo un escaso impacto en los centros de salud, pero alto en los hospitales. En el conjunto de la comunidad fueron 1.138 los facultativos que secundaron el paro, un 14,2% de los que estaban este martes de turno, según el Sergas. En el caso específico de Primaria el respaldo se limitó a un 5,38%. La percepción del sindicato organizador fue que alrededor del 60% de los facultativos se habían sumado a la convocatoria.

El paro obligó a suspender 163 cirugías en los hospitales gallegos, lo que, según indicó la Consellería de Sanidade, supone el 26% de la actividad media diaria; además de 3.700 consultas externas, un 19% de las citadas, y 400 pruebas, el 2,8% de las previstas.

En realidad, ese desigual seguimiento en los dos niveles asistenciales ya se esperaba. CESM es el sindicato médico más introducido en los hospitales, mientras que O"Mega, el otro sindicato profesional de los facultativos, tiene más predicamento en Primaria y ya ha estado negociando con la consellería. Además, algunas de las reivindicaciones del primero, como que también los profesionales que combinan pública y privada cobren el complemento específico, no apela a los médicos de los centros de salud.

También es heterogéneo el respaldo por áreas y por hospitales. La de Vigo y Lugo son las dos en las que la huelga ha recabado más apoyos. En el primer caso, el 23,7% del personal médico lo ha secundado, mientras que en Lugo ha sido el 15,3%. En A Coruña fue de 11,38%; en Ferrol, 12,90%; en Santiago, del 13,9%; en Ourense, del 12,8% y en Pontevedra, del 6,99%.

El Sergas insistió ayer en que la mayoría de las reivindicaciones de los huelguistas ya están acordadas o en vías de negociación con otros sindicatos, por lo que no entiende la huelga y reitera que están abiertos a la negociación.

HUELGA DEL HARTAZGO. En el caso concreto del área lucense la de este martes ha sido, sin duda, la jornada de huelga que más facultativos ha movilizado de los últimos años, con la particularidad de que muchos de los que secundaron el paro lo hicieron más para visibilizar su hartazgo y descontento que para reclamar las demandas específicas reivindicadas por CESM.

"El sindicato tiene sus reclamaciones y nosotros, las nuestras", aseguró este martes la cardióloga Margarita Regueiro, en la concentración frente a la puerta del Hula. Aseguró que la principal es "trabajar con dignidad", la contratación de más personal para afrontar una demanda asistencial creciente, con unas condiciones que convenzan a los médicos de quedarse en esos puestos: contratos estables y de larga duración, con incentivos para comarcales o puestos de difícil cobertura y que permitan la conciliación con la vida personal.

El internista Juan Carlos Piñeiro recordó que la sobrecarga repercute negativamente en la calidad de la atención y reclamó más medios humanos. El suyo es uno de los servicios del hospital lucense donde el seguimiento fue especialmente visible, como también lo fue en Dermatología, Geriatría, Digestivo y Cirugía. Tres quirófanos no pudieron funcionar por el paro de anestesistas, con lo que al menos a seis pacientes pendientes de ser intervenidos de Traumatología, Otorrinolaringología y Oftalmología se les suspendieron las cirugías. Evidentemente, la huelga no afectó a ninguna intervención ni urgente ni prioritaria, que se desarrollaron con normalidad.

Las operaciones canceladas han sido ya reprogramadas para la próxima semana.

En cuanto a las consultas, se han dado varias situaciones, desde el paciente que acudió al hospital y se enteró en el centro de que no sería visto por el especialista porque estaba de huelga hasta aquellos a los que se intentó ahorrar el viaje. En los servicios más movilizados, profesionales de Enfermería avisaron a muchos usuarios para evitarles un traslado innecesario.

A MARIÑA. En Lugo el paro se hizo notar pero en Burela fue especialmente visible. El 25% del personal facultativo del centro respaldó una huelga que llevaba preparándose semanas. De hecho, ante los rumores de que podría desconvocarse a causa de un acuerdo de última hora de CESM y Sanidade, muchos facultativos del centro mariñano eran partidarios de convocar su propia reivindicación.

Medicina Interna fue también aquí el servicio más movilizado. La situación de sobrecarga que sufren estos profesionales hace que se trasladen desde el hospital de Lugo compañeros para reforzar la asistencia. Sigue sin resultar suficiente y los facultativos aseguran que las guardias son particularmente estresantes. Catalina Fernández, una de las adjuntas, reclama una mejor dotación de personal para el centro y que las condiciones de sus contratos y del ejercicio diario sean más atractivas para disuadir a los profesionales de irse a la privada o a otros centros.

La particular situación del centro mariñano, que tiene especiales dificultades para dotarse de personal se refleja en unas listas de espera reveladoras. Es el hospital de toda Galicia en el que más se espera por una consulta y, junto a los de Ourense y Valdeorras, los únicos en los que hay algún servicio con más de 200 días de demora media para ver al especialista.

En el hospital de Monforte la huelga empezará hoy. Aunque sus profesionales estaban llamados a secundarla a partir de las 00.00, el hecho de que fuese festivo, Martes de Pascua, impidió llevarla a la práctica, ya que el personal trabajando en una jornada así ya es el justo. La intensidad del respaldo, por tanto, se verá a partir de este miércoles.

No es sencillo prever qué duración tendrá esta huelga y cuánto tiempo se mantendrá el respaldo. Profesionales del Hula que consideran que sus reclamaciones no están del todo alineadas con las de CESM y que consideran que la convocatoria no estaba bien organizada ya empezaron ayer a replantearse su apoyo. Otros, si bien admiten que fueron al paro más por visibilizar su malestar que por las demandas sindicales, creen que es necesario seguir para que el impulso inicial no caiga en saco roto y que quede patente su malestar.