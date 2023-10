"Los médicos están preocupados por quitarte el cáncer del cuerpo, pero no de la mente"

Visibilizar una enfermedad como el cáncer, "con el que vamos a tener un encontronazo el ochenta por ciento de la población mundial", es algo por lo que aboga María José Sandamil, consciente de que a ella le ayudó. "Ver a otras mujeres que lo han pasado y hacen vida normal a mí me daba fuerzas", asegura esta mujer joven y deportista que este año será la voz de todas las pacientes de Lugo, al ser la persona encargada de hablar en el acto central de este jueves en la Praza Maior de Lugo.

"No lo dudé en ningún momento cuando me lo propusieron desde la Asociación Española Contra el Cáncer, y eso que me emociono con mucha facilidad porque está todo muy reciente, pero hay que intentar perder el miedo a la palabra cáncer, que es verdad que asusta, pero es una enfermedad curable", cuenta María José, para quien enfrentarse a la enfermedad "ha sido, hasta ahora, la situación más difícil que he tenido en mi vida, pero creo que es necesario darle visibilidad y me parece súper sano contarlo", insiste.

Con todo, su intervención será un gran homenaje a las familias, a la de sangre y a la escogida, "porque son una parte fundamental del proceso. Ellos paralizan sus vidas para ayudarte a superar una situación muy difícil para la que nadie está preparado. De golpe te dicen tienes cáncer y no puedes hacer nada, porque no depende de ti y que tengas una familia al lado para ayudarte a superar todo esto es fundamental", recalca la afectada. En su caso "cerró mucho el círculo a las personas más cercanas y a ellas es a las que quiero rendir homenaje, a los que se comieron todo el proceso", cuenta.

María José Sandamil recuerda el momento exacto en que le dieron la noticia, poco antes de la pasada Navidad. "Cuando salí de la consulta me costó llegar al coche, no podía ni caminar", rememora sobre un proceso en el que el miedo se mezcla sin remedio con la incertidumbre. "Yo no sabía que existía ese nivel de estrés y es que realmente estás muy, muy asustada", dice.

Por todo ello, su primer paso fue buscar ayuda psicológica especializada y lamenta que no te la ofrezcan nada más recibir el mazazo de la noticia. "Los médicos están preocupados por quitarte el cáncer del cuerpo, pero no de la mente y el apoyo psicológico es fundamental, y cuando me diagnosticaron tenía dudas de si sería capaz de llevarlo bien a nivel mental y de si sabría gestionar las emociones", explica.

Así fue como llegó a la asociación, "donde me dieron las herramientas para saber controlar la situación", cuenta, animando a la gente a informarse y a acercarse a una entidad en la que ayudan a hacer más llevadero el proceso.

Una asociación en la que también participó en los talleres de yoga y zumba que se imparten en la actualidad, consciente también de la importancia de mantenerse activa, algo que por suerte ella pudo hacer pronto y a los dos meses, volvió a correr. El deporte y la alimentación, insiste, son muy positivos en la recuperación, "pero tampoco te deriva nadie a un nutricionista", dice.

María José habla sin reparo de su "minicáncer" como ella lo llama pues, dentro de lo negativo, todo le fue saliendo bien y en cuatro meses pudo dejar atrás lo peor. Tuvo que someterse a una doble mastectomía y no se cansa de alabar la importancia de una reconstrucción inmediata como pudo ser su caso. "Salir y poder mirarte al espejo es importante, porque un pequeño paso es mucho e ir hacia adelante ayuda muchísimo en procesos tan largos y tediosos como es el cáncer", reconoce.

La paciente tiene una larga lista de agradecimientos, entre ellos al personal de la Unidad de Mama del Hula. "Es estupenda y la calidad humana es una maravilla y también quiero destacar a las personas que trabajan en la planta de hospitalización de Gine, pues es de destacar el cariño, la ternura y la delicadeza con que nos hacen las curas". Los muchos mensajes de apoyo recibidos suponen también un aliento que agradece y tampoco se quiere olvidar de ese inmenso ramo de flores que sus compañeros de trabajo remitiron al hospital.

En el otro lado de la balanza expone una situación que no se descubre hasta que estés dentro, como es el hecho de que muchos de los productos para los cuidados extras que necesitan no entran en la seguridad social y se abre el dilema de qué pasa con la gente que no puede afrontar el gasto.

"Yo recibí radio y hay que poner una crema específica, parches para las cicatrices, aceites regeneradores o sujetadores especiales. Calculo que tenía de gasto unos cien euros semanales durante dos meses; debería estar subvencionado porque habrá gente que no pueda pagarlo", explica la joven, que contagia la tan necesaria esperanza para vencer en un proceso tan difícil y que a buen seguro hará llegar a todas las personas que se acerquen al acto abierto con el que arrancarán las iniciativas de la AECC.

Sensibilización ► Actos a lo largo y ancho de la provincia

Son numerosas las actividades que organiza la AECC a lo largo y ancho de toda la provincia por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este jueves, una fecha con la que se busca crear conciencia de la importancia de los controles, sensibilizar sobre la enfermedad y promover acciones de sensibilización.



En la capital

Al mediodía se celebra el acto institucional de AECC en la Praza Maior, en el que estudiantes del Colegio Franciscanos de Lugo portarán camisetas rosas, que ayudará a resaltar el gran lazo de ese color que simboliza la lucha contra esta dolencia, como este miércoles hicieron en el Galén.



Flores

El domingo tendrá lugar uno de los actos más tradicionales con la creación de lazos con las plantas que estarán a la venta durante toda la mañana a lo largo de la muralla, con un acto principal en A Mosqueira a las doce y media.



Taller de turbantes

Monforte acogerá uno de los actos más llamativos, con un taller los días 24 y 26 de octubre para la confección de turbantes para pacientes y familiares. Previamente, el sábado 21, de 10.00 a 14.00 horas, se instalará una mesa informativa en la Calle Cardenal Monforte de Lemos, al tiempo que se pondrán a la venta plantas. Este jueves se harán sendos lazos humanos en los colegios Escolapios y Ferroviaro, además de iluminarse la Torre del Homenaje del Parador.



A Mariña en rosa

Serán varios los edificios de diversos municipios que en la comarca de A Mariña se iluminarán en rosa, una tendencia que se mantiene desde hace unos años. Al margen de esta propuesta, son diversas las actividades que se llevan a cabo en la costa. En Viveiro, por ejemplo, se han instalado huchas en diversos comercios para recoger los donativos de los vecinos, al igual que ocurrirá en Burela, con huchas en las mesas informativas ubicadas en el hospital y en la Praza do Concello. En este lugar, al mediodía, se confeccionará un lazo humano coincidiendo con la lectura de un manifiesto, que también se leerá en Foz, donde este miércoles hubo una charla sobre tratamientos del oncólogo Ignacio Fernández Sobrado.