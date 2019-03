Los parásitos digestivos más frecuentes siguen siendo las lombrices, que se adquieren a través del agua sin tratar. El especialista de Digestivo Abel González, advierte de que "prácticamente no hay agua superficial en Galicia que no esté contaminada" y beber de esas fuentes o consumir verduras u hortalizas regadas con ella es la principal razón por la que a menudo sigan llegando a su consulta pacientes con ese problema.

"Les preguntas qué agua consumen diariamente y suelen decir que la de una fuente muy buena", explica. Sin embargo, y al margen del sabor, lo cierto es que no hay forma de garantizar la seguridad de una fuente o pozo. Muchos consumidores de agua de pozo no la llevan a analizar. Hay quien lo hace pero tampoco en ese caso existe la certeza de que la situación que refleje esa analítica se mantenga pasado el tiempo, ni siquiera un tiempo breve. El agua puede estar bien un día y contaminada al siguiente.

Para evitar problemas, el doctor González recomienda consumir agua de la traída y lavar las verduras con unas gotas de lejía diluidas en agua. "El agua del suministro está tratada y, aunque el sabor pueda parecernos que no es el mejor, nos evitamos cosas así. Con el agua de una fuente, no tenemos esa garantía nunca", insiste.

Recuerda que los oxiuros -el tipo de parásito que se ven más en consulta en Lugo- no suelen tener consecuencias de salud más allá de algunas molestias. De hecho, puede que a los pacientes les pase completamente desapercibida su presencia porque los síntomas pueden ser tan leves que no suponen un gran trastorno. Por ejemplo, pueden percibir cierto grado de inflamación abdominal y que se lo acaben atribuyendo a otra cosa.

El síntoma más distintivo es el picor anal, que tiende a percibirse de noche porque es en esos momentos cuando el parásito sale y vuelve a entrar. A los niños pequeños que no están en condiciones de describir sus síntomas se les pone en el perímetro anal un material en el que se queda pegado el rastro de huevos que deja el parásito y que sirve para confirmar el diagnóstico. Por regla general, en el caso de los adultos, este llega cuando se acude a consulta por otro problema. "A veces se detecta en un análisis de heces o incluso podemos ver los parásitos durante una colonoscopia", señala el especialista en Digestivo.

Al margen de los oxiuros, también se encuentran en consulta otros parásitos del aparato digestivo, como el Trichuris Trichiura, que tiene una parte más ancha y un poco de más longitud que los oxiuros. Pueden medir de 3 a 5 centímetros. Los huevos pueden ser consumidos, por ejemplo, en verduras mal lavadas y eclosionar en el duodeno. Pueden producir síntomas como náuseas y vómitos, además de molestias intestinales con dolor.

Finalmente, los especialistas también se encuentran a veces con Ascaris. Es menos frecuente que los otros y también puede tratarse de un parásito de un tamaño mucho mayor. De hecho, en estos casos, la hembra puede llegar a medir hasta cuatro metros de longitud.

En el caso de los oxiuros, el tratamiento es sencillo. Un fármaco puede eliminar las lombrices y acabar con las molestias.

Los parásitos son muy sintomáticos del tipo de alimentación, medidas de higiene y hábitos de consumo. Por ejemplo, la tenia o solitaria que llegó a ser relativamente común en el pasado -la llamada solitaria que podía llegar a alcanzar una longitud extrema- apenas se ve ahora en consulta. "Yo, desde luego, no me he encontrado con ningún caso", explica el especialista.

Sin embargo, sí que veía de forma habitual hace una década la fasciola hepática, un tipo de parásito con el que el humano se infecta tras el consumo de berros o diente de león. Se aloja después en los conductos biliares y puede hipertrofiarlos, de forma que el paciente afectado muestra síntomas de enfermedad hepática.

"Hace años que ya no vemos ninguna, mientras que antes era relativamente común encontrarte con algún caso. No sabemos por qué han dejado de producirse pero lo cierto es que ahora ya no hay", explica el especialista en Digestivo del Hula.