...y facilita una medicina segura y avanzada

Robótica trabaja desde el campus para contribuir a que la medicina pueda hacer diagnósticos más precisos. Se trata de lograr que las máquinas vean lo que el ojo humano no puede ver, por muy entrenado que esté, porque tiene un tamaño aún demasiado insignificante. Los equipos de radiología son ya muy avanzados y precisos, pero se busca seguir dando aún más pasos adelante.

El centro universitario lucense lleva tiempo trabajando en el campo de la medicina. Ya ha desarrollado algún proyecto con el Hula y también coopera con el hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo.

Entre las iniciativas en marcha hay una de colaboración con el servicio de cirugía laparoscópica de ese hospital y el objetivo es avanzar en la visualización tridimensional de las imágenes de un cuerpo que captan un TAC.

El reto para un primer momento es ayudar a los médicos en el proceso de hacer un diagnóstico preciso y lo más precoz posible, contribuyendo a facilitar la interpretación de las imágenes, con máquinas que puedan ver lo que un ojo no es capaz de percibir.

Pero habrá una segunda parte en ese proyecto y se buscará que la propia máquina haga un diagnóstico preciso. "En un TAC se recogen miles de detalles y si la máquina puede revisarlos todos, puede encontrar cosas que podrían pasar desapercibidas, e imprimir una rapidez al proceso de revisión de pruebas que no está al alcance del humano. Si lo ve y lo identifica, abre un campo nuevo para un trabajo mucho más preciso de radiólogos y cirujanos", apunta Enrique Comesaña. Lograr el objetivo puede permitir multiplicar exponencialmente la capacidad y la cantidad de diagnósticos por imagen.

Comesaña ya trabajó desde el centro universitario lucense con el servicio de otorrinolaringología para la creación de una garganta artificial que permite a los médicos practicar el tratamiento de la parálisis de las cuerdas vocales, una intervención compleja que necesita práctica.

La idea partió del otorrino Frank Betances y en Robótica se materializó. De esa colaboración nació el anuncio para un segundo proyecto: el desarrollo de una nariz que permita a los médicos de Urgencias y de Familia ensayar cómo parar un sangrado.

Según el conocimiento avance, todo irá mucho más rápido, coinciden Iglesias y Comesaña, que no dejan de destacar el lado humano de la robótica.

Apuntan, por ejemplo, a los robots que ya se usan en programas como los de atención a pacientes de alzhéimer o a personas con trastornos autista. "El robot canta, habla y ayuda a la persona a mantener la atención", explica Iglesias. Indica que se usan también ya en rehabilitación de pacientes y que son especialmente útiles cuando operan con niños, que se prestan muy bien, por ejemplo, a hacer los movimientos que la máquina les va señalando.

En el centro universitario lucense hay también equipos de ese tipo. Son robots adquiridos y en Robótica lo que se hace es trabajar en su programación.

Una cafetera capaz de medir el estado de ánimo del cliente, no solo de hacer café

No hay campo que escape a la inteligencia artificial ni área en la que no trabajen los equipos de Robótica, que mantienen líneas de trabajo e investigación en colaboración con distintas empresas. Y entre los proyectos e está el desarrollo de una cafetera que no solo haga café, sino que controle que esa bebida tenga la textura perfecta y que pueda testar incluso el estado de ánimo del cliente. Suena a ciencia ficción, pero es un proyecto real el de lograr esa máquina perfecta, rival del mejor camarero, es posible.

Cooperar con las empresas, apunta Iglesias, tiene claras ventajas mutuas. El centro trabaja sobre proyectos y necesidades reales y las empresas tienen en su entorno un centro capaz de abordar el desarrollo científico que precisan.

Y la colaboración no es un asunto menor, porque el coordinador del grado de Robótica no ve límite a la capacidad de desarrollo tecnológico. Lo que sí hay son trabas. "Un desarrollo en robótica no es barato", remarca. Con todo, cree que cada vez habrá una "mayor democratización" de algo que antes solo era accesible a la gran industria. Pero sin dinero, es fácil quedar atrás y eso a Lugo no le conviene.