El hartazgo de muchos médicos de Primaria por la sobrecarga asistencial que sufre gran parte de los centros de salud queda patente también en las quejas de algunos médicos en concreto. Una facultativa del área sanitaria de Lugo ha denunciado que, después de dar positivo en covid siendo asintomática, se le han comunicado sucesivos protocolos, cada uno diferente al anterior.

Inicialmente se le dijo que tenía que coger la baja laboral (aunque para la población general solo se conceden cuando los síntomas son importantes, para los sanitarios sí se contemplan por su contacto con pacientes), acto seguido se le comunicó que podía ir al centro de salud y pasar consulta telefónica siempre que no viese a ningún paciente presencialmente y recientemente se le indicó que podía ver pacientes pese a seguir dando positivo. "No me quiero ver responsabilizada en ningún problema con ninguno de mis pacientes. Porque estoy asintomática, pero sigo siendo positiva", explica.

"Si yo, siendo sanitaria, estaba ya algo confusa con esta información contradictoria, es lógico que un paciente que no tiene por qué conocer los protocolos esté aún más desconcertado, añade".

Lamenta que, ante el desbordamiento de casos que trajo la pandemia a los centros de salud, nunca haya recibido "una llamada de nadie de 'mi empresa' para preguntarme por mi situación personal o laboral", algo que dice que sí se hace en otras comunidades y recuerda la durísima situación que vivieron los sanitarios, hasta el punto de que asegura que muchos se plantearon dejar la actividad.

Finalmente denuncia la situación "muy crítica" de la Primaria, con compañeros que "están asumiendo el cupo de 3 personas... no sé cómo", con propuestas de guardias sin libranza al día siguiente, lo que impide atender en condiciones a los pacientes. "Entiendo que estén presionados y desesperados por la situación, pero nosotros no hemos hecho más que ayudar y seguir ayudando", explica.